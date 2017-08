AlgÃ©rie - Espagne : Promotion de la coopÃ©ration dans les ressources en eau

Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a reçu hier l’ambassadeur du Royaume d’Espagne, M. Cabans Ansorena, avec lequel il a évoqué la promotion de la coopération bilatérale dans le domaine des ressources en eau, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ainsi, lors de leur entretien, M. Necib et son invité ont «abordé la question de la coopération entre l’Algérie et l’Espagne dans le domaine des ressources en eau. Une coopération jugée excellente, et s’accordent à la promouvoir davantage», a indiqué cette source. D’autre part, les deux parties ont également «évoqué la coopération multilatérale, à travers l’initiative algéro-espagnole de la mise en place d’un dialogue 5+5 Eau. Une initiative partagée par les pays des deux rives de la Méditerranée occidentale», a fait savoir la même source. (APS)