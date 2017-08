Barrage dâ€™AÃ¯n Zada : Naissance dâ€™un pÃ´le agricole

Pour la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, Aïn Zada est plus qu’un barrage.

Cet ouvrage qui alimente une dizaine de communes en eau potable est

aussi un centre de production de poissons d’eau douce. Le barrage d’Aïn Zada, situé dans la commune d’Aïn Taghrout; a une capacité de plus de 120 millions de mètres cubes. Inauguré en 1985, il alimente les communes de Bougaâ et de Sétif, en plus d’une dizaine de communes de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, dont le chef-lieu. Il est par conséquent le principal pourvoyeur des deux wilayas des Hauts Plateaux, à raison de 60% pour la première et de 40% pour la seconde. Mais l’ouvrage qui a été construit sur l’oued Bousselam a une dimension économique qui s’ajoute à sa fonction sociale. Un pôle de production agricole a été créé à ses abords. La région de Khelil, de Birkasdali et d’Aïn Taghrout, qui sont les communes les plus proches du barrage, sont connues pour avoir formé une des plaines les plus riches de la wilaya. Leur production de céréales et surtout d’agrumes est appréciée par tous les habitants de ce dernier, tant pour sa quantité que pour sa qualité. Il constitue, de ce fait, un pôle d’excellence dans la wilaya. Ce n’est pas pour rien que la majorité des 9.845 hectares de surface agricole irriguée est située dans son bassin.



Pêche continentale : l’ autre richesse



Pour accroître ce rôle, l’ouvrage vient de bénéficier d’une station d’épuration qui devra permettre d’irriguer 120 autres hectares, en plus des avantages offerts en matière de préservation de la qualité des eaux du barrage et de lutte contre les maladies à transmission

hydrique. Pour rester dans le secteur, même s’il s’agit d’une autre branche, celle des ressources halieutiques, le barrage d’Aïn Zada est devenu également une source de production de poissons. L’ouvrage qui dispose de 1.200 hectares de surface de réservoir est un espace idéal pour l’aquaculture. Ce qui n’a pas échappé aux services concernés qui ont décidé de l’exploiter pour la mise sur le marché des quantités nécessaires de poissons d’eau douce qui peut suppléer le manque de fruits de mer et offrir aux habitants de la région les qualités nutritives qui ne peuvent être trouvées que chez les poissons, comme l’iode. Cette décision utile pour l’assainissement du barrage devait surtout créer des emplois, à travers des projets d’investissements stables. Une pêcherie a été même créée dans l’enceinte qui est devenue une plaque tournante du commerce de poissons d’eau. Au lieu des fruits et légumes, le tronçon de la RN5, qui traverse la commune d’Aïn Taghrout, où se trouve le barrage, était jonché de pièces pêchées du barrage. Il fau dire que l’activité était incessante, avec l’agrément accordé à une dizaine de professionnels. Le petit port qui a été aménagé aux abords du barrage rappelait aux visiteurs l’importance de cette activité, même si les pêcheurs occasionnels ne manquaient. Le barrage d’Aïn Zada, où la carpe argentée domine, a même occupé la première place au niveau de la production, il y a quelques années. Mais cette production a baissé au point de disparaître, à la grande désillusion des consommateurs du produit qui ont appris à connaître ses vertus et même des professionnels qui ont craint de perdre un créneau porteur. Un pôle agricole aux abords de l’ouvrage qui est aussi, pour beaucoup d’entre eux, un passe-temps. La surexploitation et surtout le manque de reproduction, pour cause d’absence d’alevins qui étaient importés, ont failli tuer dans l’œuf une activité en plein essor. Heureusement que l’écloserie qui a été installée dans la commune d’Ourissia, dans la wilaya de Sétif, a commencé à porter ses fruits... ou plutôt ses alevins. C’est ainsi que 600.000 unités d’entre elles ont été ensemencés récemment dans le barrage.

Fouad Daoud