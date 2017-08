El-Tarf : Production de plus de 500.000 quintaux de cÃ©rÃ©ales

Une production de céréales de l’ordre de 517.420 quintaux, toutes variétés confondues, a été réalisée, au terme de la campagne de moissons-battages à El-Tarf. La campagne moissons-battages s’est soldée par la production de 496.340 quintaux de blé dur, plus de 24.000 quintaux de blé tendre et 56.800 quintaux d’orge. Pas moins de 26.230 hectares ont été moissonnés durant cette campagne . 421.100 quintaux de la production ont été acheminés vers les cinq centres de collectes relevant de la Coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS), localisés au niveau des communes d’Aïn Assel, Bouhadjar, Ben-M’ Hidi, Chebaïta et Besbes. 211 moissonneuses, dont 15 appartenant à la CCLS et 31 à des céréaliculteurs de la wilaya et 165 autres provenaient des wilayas de Guelma, d’Oum El-Bouaghi, de Khenchela, de M’sila et de Bordj Bou-Arréridj, ont été mobilisées pour la réussite de la campagne moissons-battages. Les capacités de stockage de la wilaya d’El- Tarf ont été revues à la hausse, avec la concrétisation d’un projet de réalisation d’un nouveau lieu d’entreposage de céréales, d’une capacité de stockage de 50.000 quintaux, dans la commune de Bouhadjar. 117 hectares ont été irriguées par le système d’irrigation d’appoint, respectivement à El-Chatt (30 ha), Cheffia (45 ha) et Besbes (42 ha). Concernant l’accompagnement des agriculteurs, 200 demandes de crédits Rfig ont été formulées au niveau de la Banque d’agriculture et de développement rural (BADR), qui a validé 179 dossiers. S’agissant des incendies de récolte déplorés au niveau de cette wilaya, les statistiques fournies par les services de la Protection civile font état de la déperdition d’une superficie de 89 hectares, dont 84 hectares de blé. Les incendies, dus à la canicule sévissant depuis le début du mois de juin dernier, ont ravagé des champs de blé localisés principalement dans les communes de Bougous, Zitouna, Cheffia et Bouhadjar, a-t-on rappelé.

