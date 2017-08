MarchÃ© de gros des fruits et lÃ©gumes de SÃ©tif : zone dâ€™influence rÃ©gionale

Combien de fois les effets de la spéculation ont prévalu à Sétif, faisant grimper les produits alimentaires, notamment les fruits et légumes, à des prix inimaginables, jusqu’à même faire voguer la pomme de terre, ce produit de base que personne n’aurait jamais imaginé voir faire des ailes, à plus de 100 dinars ?

Plus d’une fois dans une wilaya qui enregistre pourtant de faibles précipitations et que la générosité du ciel arrosa au passage, on est venu nous argumenter l’absence d’un produit sur le marché par le fait que l’arrachage est difficile dans de telles conditions et faire valoir au citoyen, une fois encore et que de fois, que la spéculation faisait partie de nous-mêmes, et que nous ne pouvions pas nous y passer.

Des conditions pénibles qui intervenaient de surcroît à des moments sensibles, à Ramadhan par exemple, pour achever la bourse du citoyen et lui conter en de telles conditions l’histoire de la loi de l’offre et de la demande, sans jamais se soucier des valeurs portées par un tel mois, et encore moins de ces chefs de familles qui n’avaient de choix dans de telles conditions qu’à racler le fond de leur bourse et attendre que les choses s’améliorent. C’est pour cela que la réalisation d’un marché régional de fruits et légumes à Sétif relève indéniablement d’un acquis que le citoyen, autant celui qui s’y rendra pour faire de grosses emplettes que l’adepte du «marché fermier», a acceuilli avec la grosse satisfaction, sachant qu’une telle réalisation, au-delà d’une mission qui lui permettra de lutter contre ce phénomène de la spéculation, lui permet surtout, dans sa dimension d’utilité publique, de veiller à la régulation du marché et faire face à de telles fluctuations. Le nouveau marché régional de fruits et légumes, qui relève de réalisation et de gestion des marchés de gros est d’autant plus important que son implantation à Sétif se fait au moment où la vocation d’une telle wilaya est d’autant plus confortée par ce grands projet des grands transferts hydrauliques dont les travaux portent pratiquement à leur fin et portera sur l’irrigation de 36.000 hectares supplémentaires que l’agriculteur des hautes plaines sétifienne utilisera à bon escient pour s’inscrire dans cette dynamique. C’est à ce titre que M. Mekhatri Ahmed, directeur général de l’EPE MAG Sétifel SPA, tient à souligner : «Notre philosophie ne repose pas sur l’argent, nous faisons dans une optique d’utilité publique et veillons de ce fait à réguler le marché. Ce qui nous intéresse au plus haut niveau, c’est de louer les espaces dont nous disposons à de véritables mandataires et de voir ces carreaux régulièrement achalandés et pas au gré des humeurs, et encore moins des moyens de ceux qui en disposent. C’est pour cela que dans le challenge que nous avons à mener, nous avons opté pour une politique de rapprochement, une large transparence et la mise en œuvre de toutes les conditions réglementaires, y compris la présence d’un huissier de justice, lors des opérations d’adjudication.» Pour mettre la plus grande visibilité autour des conditions qui devaient prévaloir à la location des 50 premiers carreaux sur les 242 que compte ce marché de gros, avec des superficies de 50, 75 et 100 m2, les responsables de cette nouvelle réalisation désormais entièrement achevée ont opté pour un timing de 3 opérations successives en 2017 à l’effet de permettre aux non bénéficiaires de la première opération de revenir et leur donner plus de chance, nous indique par ailleurs notre interlocuteur qui tient à souligner qu’«aucune réclamation ni recours n’a été enregistré du fait de la transparence qui a prévalue, et que les opérations de versement sont en cours, avec des fourchettes de prix location accessibles».

Le nouveau marché régional de gros de fruits et légumes de Sétif qui rayonnera sur une zone d’unfluence de 7 wilayas (Sétif, Bordj Bou-Arréridj, Béjaïa, Jijel, Batna, Msila et Mila) touchera ainsi une population de plus de 7 millions d’habitants concernés avec une production totale de fruits et légumes de 11.977.428 quintaux.

Situé à Aïn Sfiha, à la sortie sud de la ville, à proximité de l’échangeur de l’autoroute Est- Ouest, ce marché, qui s’étale sur une superficie de 30 hectares, est doté de toutes les commodités nécessaires, des carreaux commerciaux, une administration et un poste de contrôle, une antenne de banque, une autre de compagnie d’assurances, un bureau de poste, un poste de sécurité, une salle de prière, une infirmerie-pharmacie, des boutiques multiservices, un motel et un restaurant, pour ne citer que ces infrastructures.

Un impact d’autant plus important quand on sait que 2.500 à 3.000 postes d’emploi seront générés par ce marché, avec une capacité de transit en fruits et légumes de 600.000 tonnes/an, un nombre de 7.000 d’intervenants de personnes/jour et un flux de 3.500 véhicules/jour, avec une date de mise en exploitation prévue pour les deux à 3 mois de l’année en cours, ajoute M. Mekhatri Ahmed, qui précise en outre que depuis sa prise de fonction, tous les recrutements (40) sont passés par l’ANEM de Sétif.

F. Zoghbi