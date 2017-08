Dans la lucarne : Le DRBT et lâ€™instabilitÃ©

Ce club de l’Est algérien avait défrayé la chronique en survenant presque du « néant » jusqu’à parvenir en Ligue1. Un parcours que tout le monde avait salué comme il se doit. Car, il n’était pas donné à n’importe quel club de faire ce que le DRBT a fait. Lorsqu’il était en championnat Amateur, malgré la présence de clubs comme le MOC, l’USMAnnaba, le MSPBatna, Aïn M’lila pour ne citer que ceux-là, il est parvenu à passer entre les « mailles du filet » et accéder au palier supérieur. Il y avait une admiration unanime de la part de tous ceux qui suivent de plus près la situation de notre football. La performance du DRBT se passe de tout commentaire et prouve le travail effectué dans cette contrée de l’Est algérien. En dépit de moyens réduits venant, presque exclusivement, des commerçants locaux, l’équipe dirigeante, à sa tête Gueraïche, le président, est arrivée quand même à sortir l’équipe du « pétrin » dans lequel elle se trouvait. D’une équipe potentiellement relégable, la désignation de Meziane Ighil et Mourad Ouardi, l’adjoint, lui a permis de se maintenir presque miraculeusement. Ce qui prouve que cette équipe est en train de gagner en expérience du fait qu’il n’était pas facile de rester parmi les équipes les plus huppées de notre championnat national. Indirectement, le DRBT s’est imposé comme un groupe sur lequel il faudra compter à l’avenir parmi l’élite. Cette constatation est incontournable. Les observateurs sont en train de faire montre d’une certaine inquiétude face à la valse des entraîneurs au sein de cette formation. Par le passé, elle nous avait habitués à une grande stabilité au niveau de son staff technique. En effet, Avec Lamine Bougherara, cette équipe avait connu une longue accalmie qui lui avait permis de tenir le coup avec un certain brio. Certains ont même commencé à la prendre comme exemple à suivre dans notre championnat national, tellement elle avait ébloui les observateurs par ses grandes prouesses tehnciques. Toutefois, cette équipe, très «joueuse» et qui pratique un beau football, a entamé une ligne directrice autre depuis que Bougherara avait « claqué» la porte de la direction technique, même à l’amiable. La situation du club devenait alors de plus en plus « fragile » et les résultats techniques sont devenus au fur et à mesure que le temps passait assez médiocres. D’où le fait que le club avait « flirté » dangereusement, la saison écoulée, avec la relégation. C’est vrai que cette saison, le DRBT est en train d’effectuer son stage d’intersaison en Tunisie, mais sans coach. Il avait même refait son effectif totalement. Les quelques semaines qui viennent de s’écouler nous ont permis de voir que le club n’est pas aussi serein, ne serait-ce sur le plan de sa barre technique. Le président Gueraïche semble quelque peu accuser le coup après le départ de Meziane Ighil. Certainement que les conditions proposées et aussi le volet financier n’ont pas permis aux deux parties de continuer de travailler comme par le passé. Ce qui se pose actuellement demeure le fait que le président n’arrive plus à s’entendre avec les techniciens qu’il vient de solliciter pour prendre la barre technique du club. Après Mouassa (pressenti selon certains), il y eut l’arrivée de Mehdaoui. Puis, on a fait appel à Bira. Ce dernier se rétracte pour laisser la place à Bracci avec lequel, ils sont en négociations. Ce n’est pas de cette façon qu’on va rassurer le groupe et surtout bien se préparer à la compétition nationale qui devient de plus en plus difficile, surtout qu’on vient de vivre, ces derniers temps, des situations où tout les clubs ou presque étaient concernés par la relégation. Gueraïche et le DRBT doivent faire preuve de plus de retenue et choisir un entraîneur pour toute la saison afin d’éviter le « turnover » qui n’est pas favorable pour réussir une très bonne saison. Il faut apprendre des expériences passées et ne pas refaire les mêmes erreurs.

Hamid Gharbi