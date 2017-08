Espagne, Super coupe (aller) : Le Real prend l'ascendant sur le BarÃ§a (3-1)

Cristiano Ronaldo, auteur d'un but somptueux avant d'être bêtement expulsé, a permis au Real Madrid d'aller s'imposer 3-1 à Barcelone en match aller de la Supercoupe d'Espagne et de prendre une option sur le trophée, au terme d'un clasico riche en polémiques. Face à un Barça affaibli par le départ de Neymar au PSG, l'attaquant portugais, entré à l'heure de jeu, a marqué le but du 2-1 d'un splendide missile en lucarne, récoltant un avertissement pour avoir enlevé son maillot (80e). Mais peu après, il a reçu un second avertissement synonyme de carton rouge, l'arbitre estimant que le quadruple Ballon d'Or avait simulé une chute dans la surface adverse (83e). Un coup dur pour les Madrilènes, d'autant que l'avant-centre barcelonais Luis Suarez avait osé une grossière simulation quelques minutes plus tôt, obtenant un penalty transformé par Lionel Messi (77e) pour égaliser après un but contre son camp de Gérard Piqué (50e). Marco Asensio a alourdi le score d'une frappe somptueuse en lucarne (90e) et rapproché le Real de Zinédine Zidane d'un deuxième trophée cette saison après la Supercoupe d'Europe.

----------///////////////////

Déclarations

Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid) : «Comme à mon habitude, je ne vais pas m'en prendre à l'arbitre. Nous avons fait un grand match et la seule chose qui me gêne, c'est l'exclusion de Cristiano (Ronaldo) parce qu'il n'y a peut-être pas penalty mais c'est un peu sévère de lui mettre un carton sur cette action (pour simulation, NDLR). Je suis fier de mes joueurs parce qu'à dix contre onze ils ont été très bons. Ils ont cru à la victoire jusqu'au bout et il faut les remercier. Ce n'est qu'un premier match, il reste le match retour. (...) Nous sommes contents de ce résultat mais ce n'est pas plié et nous devons rejouer mercredi.»

Ernesto Valverde (entraîneur du FC Barcelone) : «Nous avons été bien dans le match, nous avons eu nos occasions, mais à des moments ponctuels, nous avons encaissé un but contre notre camp et ils nous ont marqué un but splendide sur un contre alors que nous venions d'égaliser. Il y a eu des moments où nous étions proches du 2-1, mais cela a tourné au 1-2. Ce sont les circonstances du football. Il faut être précis, il ne suffit pas de créer le danger. (...) Je ne crois pas que cette défaite ait un effet négatif. C'est vrai que le résultat nous est très défavorable et que l'adversaire est favori, on doit l'admettre. Mais il reste un second match à jouer. Cela ne fait pas plaisir de perdre, surtout contre le Real Madrid et surtout quand il y a un titre en jeu. Mais malgré ce revers, il y a des choses qu'on peut retenir de ce match. Pour le moment, nous sommes un peu abattus, c'est normal, mais ce n'est qu'une question de temps et de recharger les batteries.»