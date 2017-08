OPOW Akid Lotfi de Tlemcen : RÃ©habilitation de la pelouse

L’Office du parc omnisports de la wilaya de Tlemcen, OPOW Akid Lotfi, enregistre des travaux de réhabilitation de sa pelouse naturelle en vue de lui redonner toute sa valeur. Le wali de Tlemcen, Benyaiche Ali, qui a inspecté les travaux a exprimé son souhait de rendre à cette importante infrastructure sportive toute sa valeur comme au temps où elle abritait les rencontres de l’équipe nationale tant en éliminatoires de la coupe du monde comme en coupe d’Afrique 1994. La wilaya se penchera sur les difficultés auxquelles sont confrontés ces travaux pour les relancer et les parachever en prévision de la nouvelle saison footballistique 2017/2018 et l’accueil des rencontres de l’équipe locale, le Widad de Tlemcen qui évolue en division nationale 2 Mobilis, a-t-il ajouté, tout en espérant accueillir de nouveau les matches des Verts. Pour assurer la pérennité de la pelouse en gazon naturel, des travaux ont été déjà effectués au niveau du sol puis sa couverture pour la mise en terre de plants adéquats et le traitement de pousses de gazon. «Le plus important est que le terrain est doté actuellement d’un système de drainage en PVC perforé qui faisait défaut auparavant, outre la disponibilité d’un système d’arrosage intégré automatique», ont fait savoir les techniciens en charge de ce projet. Cette infrastructure sportive, dont le stade Akid Lotfi d’une capacité de 45.000 places, avait déjà bénéficié d’une opération de grande envergure pour son aménagement et sa réhabilitation, a-t-on rappelé à la direction de la jeunesse et des sports (DJS), précisant que l'opération avait touché l’ensemble de la première infrastructure sportive de la wilaya. Les travaux ont concerné, principalement, la reprise complète de l’étanchéité, la réfection des salles, le renouvellement de la chaufferie, de l’électricité et de la clôture du terrain de football, ainsi que du salon d’honneur, parallèlement à la réalisation d’une piste d’athlétisme en gazon synthétique (gomme) et d’un terrain de réplique en gazon naturel, notamment. Dans un souci de rentabilisation de l’OPOW, la DJS a programmé la construction d’infrastructures d’hébergement et de restauration sur place, non seulement pour les sportifs, mais aussi pour les particuliers. Le suivi médical des sportifs n’a pas été omis, puisqu’un centre de santé doté d’équipements adéquats a été réalisé sur place, dans le cadre du programme quinquennal 2005/2009. Cette structure sanitaire est encadrée par des praticiens de médecine sportive. Sa rentabilisation étant assurée par des prestations en direction du grand public, a-t-on indiqué.