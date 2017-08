MCA, aprÃ¨s le changement de lieu de stage : Des interrogations

Il a alors ordonné à ce que le MCA change de lieu de stage afin de trouver un autre endroit plus à même de leur permettre de peaufiner leur préparation. Ils ont choisi finalement St Etienne. Du coup, les spécialistes commencent à se poser des questions sur l’opportunité d’avoir arrêté le stage dans cet endroit qui ne présente pas les conditions d’accueil d’une équipe professionnelle. Déjà, on avait vu comment le MCA a été parmi les clubs qui avaient entamé en dernier leur préparation d’intersaison à cause du problème relatif au choix de l’entraîneur. Il y a eu même toute une histoire concernant le volet lié à la barre technique. Un espagnol, Vasquez, dont on disait beaucoup de bien, devait venir avant que ça ne tombe à l’eau à la dernière minute. Les opposants à Kamel Kaci Saïd n’étaient pas innocents à ce « couac » de dernière minute. Certains, « tapis dans l’ombre », sont en train de s’interférer dans le travail qu’effectue le club durant cette période préparation foncière. On peut dire qu’hormis un match amical joué contre une équipe de la division d’honneur française (Côte Chaude (4 à 0)), les mouloudéens n’ont pas poursuivi leur préparation comme prévu en raison du changement d’endroit de stage. Ils sont revenus finalement à St Etienne, le nouveau lieu du stage afin de continuer leur préparation, surtout que le temps presse. Le championnat national de Ligue1, comme on le sait, débutera le 25 août courant. Par conséquent, il faut être prêt sur tous les plans afin de parer au plus pressé. De plus, l’équipe est qualifiée pour les quarts de finale de la coupe de la CAF où elle sera opposée à la redoutable formation du Club Africain (Tunisie) le 15 septembre prochain. Par conséquent, la reprise dans le championnat national ne sera pas de tout repos pour les gars de Bab El Oued.

De plus, le nouvel entraîneur, Bernard Casoni, a ramené avec lui Hakim Malek comme adjoint alors que Saïfi est déjà sur place. Les « étincelles » ne tarderont pas à apparaître entre les uns et les autres. Il est sûr que le MCA a besoin, plus que jamais, de sérénité et de calme afin d’être en frome pour nous valoir beaucoup de satisfactions concernant notamment son parcours durant cette coupe de la CAF où il a atteint le cap des quarts de finale. Espérons que les mouloudéens reprendront normalement leur stage et reviendront dans les meilleures conditions avant la date de la reprise de notre championnat national où ils seront opposés, lors de la première journée, à l’USBiskra.

H. G.