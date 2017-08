Festival de Khouribga au Maroc : Â«Good luck AlgÃ©riaÂ» en compÃ©tition

Le long métrage de fiction «Good luck Algeria», du réalisateur Farid Bentoumi, a été sélectionné en compétition officielle du 20e Festival du cinéma africain de Khouribga, au Maroc, prévu du 9 au 16 septembre, annonce les organisateurs. Sorti en 2016, «Good Luck Algeria» relate l’histoire vraie d'un algérien Français d'origine algérienne qualifié miraculeusement aux jeux Olympiques d’hiver sous la bannière algérienne, sans n’en avoir ni le potentiel athlétique, ni l’encadrement sportif ni même le passeport algérien. Le film avait remporté en 2016 le Prix spécial du jury au 32e Festival du cinéma méditerranéen d`Alexandrie (Egypte) ainsi que le Prix du public du 27e Festival du film arabe de Fameck (France). «Children of Mountain» de la Ghanéenne Priscilla Anany, «Félicité» du Sénégalais Alain Gomis, «Frontières» de la Burkinabé Apolline Traoré, «Hedi, un vent de liberté» du Tunisien Mohamed Ben Attia, «Un jour pour les femmes» de l'Egyptienne Kamla Abou Dikra ou encore «Kalushi» du Sud-africain Mandela Walter comptent parmi les films en provenance de 13 pays africains retenus en sélection officielle du festival. Un colloque sur le thème de «L'identité dans le cinéma africain», animé par des critiques, universitaires et experts cinématographiques du continent est, par ailleurs, programmé à ce festival selon ses organisateurs.

Créé en 1977 par la fondation éponyme, le Festival du cinéma africain de Khouribga est dédié aux productions cinématographiques africaines en vue de leur donner plus de visibilité et offrir un espace d'échange et de débat sur la créativité dans le 7e art sur le continent.

(APS)