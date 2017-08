Le Coin du copiste : Femmes et Ã©criture

Les écrivains algériens de la nouvelle génération font parler d’eux en dehors des frontières de leur pays lorsqu’ils ont choisi une terre d’élection pour s’exprimer en toute quiétude ou bien encore lors de courts séjours en Algérie où leur parole et avis intéressent la presse. Ainsi pendant que le controversé Kamel Daoud s’apprête à faire une halte dans une librairie de Tizi Ouzou, Nassira Belloula, quant à elle, a fait l’objet d’interviews dans certains journaux de la presse indépendante où elle est revenue sur son itinéraire d’écrivaine qu’elle poursuit depuis quelques années au Canada, sa nouvelle terre d’exil, en s’activant sur plusieurs fronts de l’expression littéraire. Elle a récemment déclaré que la langue d’écriture représente pour elle un simple outil d’expression pour faire passer des messages qu’elle juge utiles pour sa société. Par ailleurs, elle dira à propos des écrivains algériens qu’ils ont toujours été au confluent de plusieurs langues entre la langue maternelle, les langues parlées et celle de l’écriture qui oscille pour la plupart entre le français et l’arabe. On sait de Nassira, cette algéroise d’origine chaouie issue d’une famille nombreuse mais confortablement installée à Alger, qu’elle avait tout essayé pour se rapprocher de ses origines et évoquer sa culture particulièrement en analysant les us et coutumes des femmes de sa région pour lesquelles elle voue une admiration sans bornes puisque ces dernières sont à la base de son inspiration scripturale. Dans un retour avec son père, elle s’installe à Ain-Touta dans les Aurès, et c’est ainsi que l’adolescente découvre la manière de vivre des villageois un peu trop rude à son goût car à plusieurs reprises elle tente de fuguer. Elle abandonne ses brillantes études secondaires pour rejoindre l’Ecole Nationale des cadres de la jeunesse puis se marie et a deux filles dont elle prend pendant un temps soin loin des tumultes de la ville. Au début de la décennie noire, l’appel de l’écriture la tiraille et l’on voit épouser la carrière de journaliste qui est pour elle dans le fond le meilleur prolongement de l’écriture qu’elle pratique depuis sa prime enfance sur de petits carnets et plus tard sur son journal intime. La femme et l’écrivaine se confondent alors dans un même élan pour prendre des positions idéologiques et s’accomplir en tant qu’algérienne dans la littérature qu’elle adopte comme une catharsis, suit un grand tournant dans sa vie en 2010, date à laquelle elle s'installe à Montréal au Canada, avec sa famille : « En 2012, elle rejoint l'Université de Montréal pour entamer de nouvelles études, elle obtient un premier diplôme en Histoire, et actuellement elle poursuit un nouveau programme de littérature comparée. Son premier travail littéraire est un recueil de poésies "Les portes du soleil" édité aux éditions Enal en 1988, essentiellement des poèmes de jeunesse, écrits pour la plupart au lycée.» La romancière qui a écrit «Terre des femmes», paru aux éditions Chihab en 2014, est également essayiste et poétesse qui a remporté «Le Trophée des femmes arabes du Québec en 2010». Auteure de plusieurs livres dont des récits et des nouvelles, Nassira Belloula a reçu une distinction l’année dernière pour l’ensemble de sa carrière, ses écrits où pointe une revendication libertaire et féminine, son travail pour la promotion de sa culture d’origine et c’est bien sûr tout à son honneur qu’elle a accepté de recevoir «Le prix international Kateb Yacine 2016», une distinction qu’elle a reçu avec beaucoup de joie et de fierté et qui l’encourage surtout à aller encore plus loin dans la littérature algérienne qu’elle voudrait, à l’étranger comme dans son pays, porter au pinacle. Un vœu pieux ? Bien plus encore une laborieuse tâche !

L. Graba