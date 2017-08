Festival du film de Locarno : Le documentaire Â«Mrs. FangÂ» remporte le LÃ©opard d'Or

Le documentaire «Mrs. Fang» du Chinois Wang Bing, sur les derniers jours d'une femme atteinte d'Alzheimer, a remporté le Léopard d'Or samedi au Festival du film de Locarno (Suisse), sa plus haute distinction. Le film raconte l'histoire de Fang Xiuying, une paysanne qui souffre de la maladie d'Alzheimer depuis huit ans. Après avoir séjourné dans un centre de soins, sa famille la ramène chez elle et le documentaire s'attache à raconter les jours précédant son décès, en 2016. Wang Bing, qui a fait partie du jury du Festival par le passé, est l'un des documentaristes chinois les plus connus à l'étranger. Dans «Ta'ang», il racontait le destin de la minorité birmane ta'ang, chassée par une guerre civile à la frontière chinoise, tandis que son immense fresque «A l'ouest des rails» retraçait la vie d'un complexe industriel chinois. Le Prix spécial du jury est allé au film d'horreur brésilien «As Boas Maneiras» (Les bonnes manières) de Marco Dutra et Juliana Rojas.

Le Prix de la Meilleure mise en scène a couronné «9 doigts» du Français F. J. Ossang. La Française Isabelle Huppert est repartie avec le Prix de la meilleure actrice pour son rôle dans «Madame Hyde» du réalisateur français Serge Bozon, tandis que l'acteur danois Elliott Crosset Hove s'est vu décerner le Prix du meilleur acteur pour sa prestation dans «Winter Brothers» de l'Islandais Hlynur Palmason. (APS)