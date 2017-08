Artisanat Ã  Constantine : Plus de 2.750 nouveaux postes dâ€™emploi crÃ©Ã©s

Pas moins de 2.760 nouveaux postes d’emploi ont été créés dans la wilaya de Constantine durant les premiers sept mois de l’année en cours par le secteur de l’artisanat, a indiqué dimanche à l’APS le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM), Nessreddine Benarab. Ces emplois ont été générés à la faveur de la création de 920 micro-entreprises dont 416 dans le domaine des services, 360 de l’artisanat d’art et 144 autres spécialisées dans l’artisanat de production, a précisé le même responsable. Le directeur de la CAM a indiqué qu'au cours de la même période de l'année 2016, 746 micro-entreprises ont été crées dans le secteur de l'artisanat et qui ont contribué à la création de 2.238 postes de travail. Ces postes créés dans les différents créneaux de ce secteur sont le fruit «des efforts consentis» par les services concernés pour renforcer le rôle de l'Artisanat, aussi bien à l’échelle locale que celle nationale, en vue de mobiliser les compétences, de renforcer la formation et de promouvoir le produit artisanal, a affirmé le même responsable. L’intégration de la carte d’artisan dans le dossier du micro crédit ainsi que l’intensification des campagnes de sensibilisation effectuées régulièrement sont les autres facteurs qui ont favorisé la hausse des projets et des emplois créés dans le cadre de ce secteur, ajoute la même source, rappelant que 1.500 micro-entreprises ont été créées durant l’année dernière. Par ailleurs, pas moins de 16.641 jeunes artisans ont reçu des diplômes de qualifications dans le but de faciliter leur insertion socioprofessionnelle dont 2.103 personnes ont été dénombrées en 2016, a indiqué dans ce même contexte M. Benarab. Plus de 18.000 artisans, toutes spécialités confondues activent actuellement à travers les 12 communes de la wilaya de Constantine, selon les dernières statistiques établies par les responsables de la CAM.(APS)