Lâ€™association Â« Tariq Es-salama Â» : Le plan dâ€™action de prÃ©vention routiÃ¨re consolidÃ©

L'association nationale de prévention routière «Tariq Es-salama» s'attelle à la consolidation de son plan d'action en misant sur la sensibilisation de proximité, a indiqué son président dimanche dernier à Oran.

«Le travail de sensibilisation sera renforcé à la faveur de la mise en place de bureaux locaux de l'association à travers tout le pays», a précisé Mohamed Lazouni à l'occasion de l'installation du bureau de la wilaya d'Oran.

«Tariq Es-salama» est déjà présente dans une vingtaine de wilayas, a rappelé M. Lazouni lors de cette rencontre tenue à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie (CCIO).

«L'association comptera lundi un bureau à Sidi Bel-Abbès et sera représentée dans chaque wilaya du pays avant la fin de l'année en cours», a-t-il annoncé tout en se félicitant de cette opération qui vise à mieux prévenir les drames de la route.

La rencontre, présidée par Mohamed Lazouni, a abouti à l'élection de Fethi-Saïd Medjahed, animateur radio spécialisé dans la prévention routière, en qualité de président du bureau de la wilaya d'Oran de l'association indiquée.

La séance a également permis à l'assistance de prendre connaissance des actions menées dans ce cadre par les différents corps partenaires, à l'instar de la Gendarmerie et la Sûreté nationales et de la Protection civile.

Plusieurs facteurs humains, à l'origine des accidents de la route, dont la somnolence au volant, ont été aussi évoqués par Mohamed Lazouni qui était accompagné du président de l'Organisation nationale des transporteurs algériens (ONTA), Hocine Bouraba. (APS)