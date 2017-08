PÃ©riple Ã  vÃ©lo entre Tlemcen et Annaba : Pour une AlgÃ©rie propre

Une caravane composée de cinq jeunes cyclistes de l’association pour la sauvegarde et la promotion de l’environnement de la wilaya de Tlemcen (ASPEWIT) a quitté, samedi, la capitale des Zianide, pour rallier la ville d’Annaba avec pour le slogan «pour une Algérie propre», a-t-on appris, dimanche, de son président. Le départ de cette tournée des 14 wilayas côtières du pays visant la sensibilisation des citoyens en général et des estivants en particulier, a été donné au niveau de la place Emir Abdelkader de Tlemcen, en présence d’une trentaine de cyclistes de la ligue locale et de troupes folkloriques, a indiqué Bouayad Morsli. Intervenant à cette occasion, le président de cette association a mis l’accent sur le nécessité de la prise en charge de la protection de l’environnement par tout un chacun, s’agissant là d’un «acte culturel». Des motards de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont accompagné la caravane jusqu’à la sortie de la ville, en partance vers la wilaya d’Ain Témouchent, remière étape de cette tournée, et où des haltes de sensibilisation ont été observées par les écologistes de l’ASPEWIT.

La caravane de l’ASPEWIT doit s’arrêter dimanche à Oran où des activités sont prévues avec la collaboration de l’association «Santé Sidi El Houari» (SDH), a ajouté Bouayad Morsli, indiquant que les villes de Mostaganem et de Ténès constitueront les prochaines destinations des écologistes qui comptent rallier la ville d’Annaba dans les prochains jours.