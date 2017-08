Les bains de sable battent leur plein Ã  Taghit : La santÃ© au dÃ©sert

Pratiqués depuis des siècles par les populations du Sud algérien, notamment celles localisées au niveau des dunes de l’Erg occidental, les bains de sables suscitent depuis le début des années 90 un engouement chez les populations locales et celles des régions du nord du pays.

Si les habitants de la capitale de la Saoura ont opté, dès la mi-juillet, pour une véritable ruée vers le littoral, le plus souvent pour des vacances au bord de la mer, ceux du nord n’hésitent point à se rendre dans cette oasis enchanteresse, Taghit, pour des cures de bains de sable, très prisées par les patients atteints d’infections rhumatismales et en dépit de la température qui atteint les 48° C à l’ombre. Ces derniers affluent de toutes les villes de l’Oranie pour subir cette thérapie qui consiste à être ensevelie jusqu’à moitié du corps dans le sable, sous un soleil de plomb, mais toutefois la tête protégée par un parasol. Le principe du bain de sable consiste à creuser dans le sable chaud, une fosse où le patient, dévêtu, s'introduit des pieds jusqu'au bas du menton pendant un bon bout de temps. Evidemment, seule la tête émerge. En plus de ses bienfaits thérapeutiques -ou supposés comme tels- sur certaines maladies des articulations et des muscles, cette pratique permettrait au corps de se débarrasser de toutes sortes d'impuretés et autres toxines, selon les connaisseurs.

Une cure de trois séances, d’une durée de 20 à 30 mn chacune et qui, selon ces patients, apporte un soulagement à leurs douleurs, notamment ressenties au niveau des articulations. Cette thérapie pourra ainsi leur procurer un apaisement, même si cela ne dure que quelques mois et quitte à revenir autant de fois que cela s’avouera nécessaire, pour d’autres bains de sable.



Des vertus thérapeutiques



Bien entendu, les personnes atteintes de maladies chroniques (diabète, hyper tension artérielle et toute autre maladie du cœur) ne peuvent prétendre à de pareils traitements.

Des pratiquants de cette cure dans les dunes dorées et chaudes de la région affirment que les cardiaques et les hypertendus doivent s'interdire ce genre de bains. D'ailleurs, les guides touristiques et les préposés aux bains, qui accompagnent les curistes, sont chargés de veiller au contrôle des certificats médicaux pour éviter toute complication éventuelle. Ces dispositions ont permis d'éviter tout accident, affirme encore le premier responsable de la commune de Taghit. Selon des élus locaux, le sable de Taghit jouit d'une grande réputation quant à ses vertus thérapeutiques. L'air circulant entre les grains de sable va transférer la chaleur reçue par les rayons du soleil. Ces derniers emmagasinés dans le sable sont restitués à la personne bien au-delà de sa peau pour désintoxiquer le corps et faire fondre la graisse. À la sortie du bain de sable, le corps est trempé de sueur.

On enveloppe aussitôt le patient dans une couverture bien chaude, lui permettant ainsi d'éliminer toutes ses toxines et de se refroidir tout en se reposant une heure. Après le bain de sable, les habitants de Taghit offrent aux malades un thé, puis une soupe chaude.

Après avoir pris une douche chaude, les patients ont droit à un massage à la graisse de chameau. Cette pratique traditionnelle n’est pratiquée que sur autorisation médicale, en juillet et août, pendant une semaine par an, et est déconseillée pour les personnes trop âgées, hypertendues et à la majorité des malades chroniques, tels que les insuffisants rénaux ou souffrant de complications cardiovasculaires, des asthmatiques et des diabétiques.



Un véritable atout touristique



Plus d'un millier de touristes ont pratiqué ces bains l'année précédente. Si les infrastructures, hormis l’hôtel touristique de Taghit, font encore défaut, les habitants de cette localité procurent aux curistes hébergement (chambres à louer) moyennant un pécule.

Pour faire face à ce rush, l'APC compte, cette saison, réglementer cette activité touristique, à laquelle s'adonnent de nombreux hommes et femmes, et ce, à travers l'organisation de circuits de prise en charge des touristes (hébergement, restauration, transport et pratique du bain), dans la perspective d'une meilleure prise en charge des amateurs de ce type de

« thérapie », signale le P/APC. Il estime que cette activité touristique contribue fortement aux efforts de promotion du produit touristique de la région, de même qu'elle constitue un apport économique assez important pour de nombreux habitants de Taghit.

Il serait peut-être grand temps que la commune de Taghit pense à institutionnaliser ces cures, à en développer la pratique, véritable source de revenu et de contribution à la promotion de son atout touristique, déjà bien acquis.

Ramdane Bezza