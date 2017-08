Grand angle : Mutualiser les efforts

La capitale burkinabé est endeuillée par un nouvel attentat terroriste. L’attaque qui a fait 18 morts et une dizaine de blessés, selon le bilan du gouvernement, porte en elle la marque de fabrique des groupes terroristes actifs sur le continent et dans le Sahel particulièrement. En effet, les assaillants du restaurant Istanbul ont procédé selon le même mode opératoire que ceux qui le 15 janvier 2016, avaient attaqué dans cette même ville le café Cappuccino et plusieurs autres établissements. Dans une première réaction, le président Roch Marc Christian Kaboré a affirmé que «son pays résistera au terrorisme». Convaincu que le Burkina Faso «se relèvera de cette épreuve car son vaillant peuple opposera une résistance sans concession au terrorisme», le président burkinabé a aussi rappelé que «la lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine». Et il ne croit pas si bien dire, d’autant que le Burkina Faso se trouve dans une sous-région caractérisée par l’instabilité et transformée notamment depuis la chute de la Libye en un sanctuaire de terroristes et de trafiquants en tout genre. Ce pays frontalier du Mali et du Niger, subit donc logiquement les conséquences de cette situation aggravée par le manque de moyens dont il dispose pour prévenir les attaques récurrentes dont il est l’objet. Que faire ? La question est celle que tous les dirigeants africains se posent. A défaut d’une stratégie nationale, force est de souligner que l’une des réponses à apporter au fléau terroriste consiste en la mise en place d’une coopération régionale, seule à même de permettre la mutualisation des efforts et des moyens des pays africains menacés par la prolifération des mouvements terroristes qui ne tiennent pas compte des frontières entre les Etats. Ainsi prédit une note élaborée par Thinkin Africa rien n’est perdu car est-il affirmé «une bonne coordination et une réelle volonté politique des dirigeants dans la lutte contre le terroriste permettraient d’enrayer l’expansion de cette menace sur le continent africain et de marquer un pas significatif dans la réalisation de l’idéal d’une Afrique pacifiée et sécurisée exprimé dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine».

Nadia K.