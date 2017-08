Syrie : Violents combats dans la vieille ville de Raqa

De très violents combats ont opposé dimanche les Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par Washington en Syrie au groupe terroriste Daech au cœur de son principal bastion de Raqa, a rapporté l'agence AFP. Des échanges de tirs nourris entre les Forces démocratiques syriennes —une alliance de combattants kurdes et arabes— et les terroristes avaient lieu à l'intérieur la vieille ville, a précisé la même agence. Des obus de mortier tirés par les éléments de Daech s'abattaient près des positions des FDS qui sont entrées dans la «capitale» de l'EI en Syrie le 6 juin et qui en contrôlent désormais plus de la moitié. Les FDS ripostaient par des obus de mortier et à l'aide de mitrailleuses lourdes, a-t-on ajouté, relevant qu'un avion de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis bombardait de manière incessante les positions de Daech dans la vieille ville, provoquant d'épaisses fumées blanches. C'est dans ce secteur que se trouvent les principales fortifications de l'organisation ultra-radicale. «Il y a de violents combats. Nos forces tentent d'assiéger de plus en plus Daech», a expliqué sur place Nouri Mahmoud, porte-parole des Unités de protection du peuple kurde (YPG) —principale composante des FDS—. D'après les FDS, l'EI utilise des mines, des voitures piégées, des drones, des tunnels et des kamikazes pour défendre ses positions à Raqa.

R. I.