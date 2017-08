Venezuela : L'opposition rejette toute Â«menace militaire Ã©trangÃ¨reÂ»

L'opposition vénézuélienne a rejeté dimanche «la menace militaire de toute puissance étrangère», deux jours après les déclarations du président américain Donald Trump évoquant une possible «option militaire» pour résoudre la crise dans ce pays. Dans un communiqué qui ne cite pas nommément M. Trump, la coalition de la Table pour l'unité démocratique (MUD), qui regroupe une trentaine de partis, a rejeté «l'usage de la force ou la menace de l'appliquer, de la part de n'importe quel pays, au Venezuela». «Nous avons de nombreuses options pour le Venezuela, y compris une possible option militaire si nécessaire», avait lancé vendredi le dirigeant américain, déclenchant la colère non seulement du gouvernement vénézuélien mais aussi de nombreux pays d'Amérique latine comme le Brésil, le Mexique ou encore la Colombie.