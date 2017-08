Tensions post-Ã©lectorales au Kenya : L'UA appelle Ã  la retenue

L'Union africaine (UA) a demandé à toutes les parties concernées de s'abstenir de toute action ou déclaration susceptible d'accroître davantage les tensions post- électorales au Kenya.

La Commission de l'UA a appelé au respect de la loi suite à l'annonce officielle des résultats définitifs de l'élection présidentielle tenue le 8 août dans ce pays de l'Afrique de l'Est, a déclaré le bloc panafricain dans un communiqué publié plus tard samedi.

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, prend note de l'annonce officielle des résultats définitifs des élections présidentielles au Kenya le 11 août par la Commission indépendante des élections et des frontières à la suite des élections générales du 8 août jugées crédibles et transparentes par toutes les missions d'observation, y compris celle déployée par l'UA, déclare le communiqué. Il a demandé à tous ceux qui souhaitent contester les résultats de le faire par les voies prévues par la loi.

Le président de la Commission de l'UA s'est déclaré très préoccupé par le déclenchement de la violence dans certains comtés, entraînant des morts et la destruction des biens, souligne le communiqué, «le recours à la violence est totalement inacceptable». L'UA a également souligné la nécessité pour les organismes de sécurité de respecter les droits humains fondamentaux et de s'abstenir de l'utilisation excessive de la force dans leurs efforts pour maintenir l'ordre public