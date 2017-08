Attaque terroriste au Burkina Faso : 18 morts dans un restaurant

Dix-huit personnes, dont plusieurs étrangers, ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi lors de l'attaque par des terroristes présumés d'un café-restaurant de la capitale burkinabè Ouagadougou.

L'attaque a été lancée dans la soirée par au moins deux hommes armés qui ont ouvert le feu sur les clients du restaurant Istanbul, sur la grande avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou, particulièrement fréquenté par des expatriés au moment de la retransmission d'un grand match de football. Les opérations des forces de l'ordre contre les auteurs de l'attaque retranchés dans le café, situé à quelques dizaines de mètres d'autres établissements attaqués de la même manière en janvier 2016, a duré toute la nuit. L'attaque «terroriste» a pris fin, a annoncé en début de matinée le ministre burkinabè de la Communication Remis Dandjinou en avançant un bilan de 18 morts et de deux assaillants «neutralisés». Parmi les victimes de l'attaque, qui a fait également une dizaine de blessés, selon le ministre, figurent notamment un Turc et un Français dont les décès ont été annoncés par les autorités de leur pays. Le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré a condamné hier «l'attentat ignoble» en assurant que «le Burkina Faso se relèvera de cette épreuve car son vaillant peuple opposera une résistance sans concession au terrorisme». Des opérations de «quadrillage et vérification des maisons avoisinantes» se poursuivaient dans la matinée dans la quartier totalement bouclé par les forces de sécurité, a précisé le ministre. Remis Dandjinou avait confirmé lors d'un précédent point presse que «des personnes ont été retenues» par les assaillants, et que «certaines ont été relâchées», mais sans donner plus de détails.

L'Algérie condamne et exprime sa solidarité

L'Algérie a exprimé hier sa solidarité avec le Burkina-Faso suite à l'attaque terroriste perpétrée dimanche à Ouagadougou, appelant la communauté internationale à «redoubler» d'efforts pour endiguer le phénomène du terrorisme. «Nous condamnons avec la plus grande force l'attaque terroriste sanglante perpétrée dimanche soir contre des innocents dans un restaurant à Ouagadougou. Nous exprimons notre solidarité avec le Burkina-Faso, son peuple et son gouvernement, ainsi qu'avec les familles des victimes de ce crime odieux», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration l’APS. Il a affirmé que «cet acte abominable commis de sang froid est une transgression du droit à la vie et une atteinte aux valeurs de générosité et d'hospitalité du peuple burkinabé frère». «Face à cette nouvelle manifestation de terreur dans ce pays ami, l'Afrique comme le reste de la communauté internationale se doivent de redoubler d'efforts pour endiguer le terrorisme et réduire à néant ses plans nocifs et destructeurs», a ajouté le porte-parole du MAE.



Un ressortissant algérien blessé



Un ressortissant algérien a été blessé lors de cette attaque alors que des informations faisant état d’une deuxième victime sont en cours de vérification, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif. «Un ressortissant algérien, immatriculé auprès de notre ambassade à Ouagadougou, exerçant pour le compte d’une ONG koweitienne activant au Burkina Faso, a été blessé par balles dans l’attaque terroriste qui a ciblé hier soir le restaurant «Aziz Istanbul» à Ouagadougou», a indiqué M. Benali-Cherif dans une déclaration à l’APS, précisant que le ressortissant a été «pris en charge dans un hôpital burkinabè où il a subi une intervention chirurgicale. Son état de santé est stable et sa vie hors de danger». Il a ajouté que la victime «a reçu, ce jour, la visite des responsables des services consulaires près notre ambassade à Ouagadougou». Selon le porte-parole du MAE, «des informations en cours de vérification font également état d’une deuxième victime algérienne qui serait tombée sous les balles assassines des terroristes »