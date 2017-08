Technologie spatiale : Lâ€™Inde sur orbite

L’Inde est entrée dans l’âge d’or de la technologie spatiale dans divers domaines qui traduisent la volonté du pays de déployer la haute technologie au profit du développement. Le pays dispose de 44 satellites en orbite et peut désormais lancer jusqu’à 4 tonnes de satellites de communication ,ce qui permet à l’Inde de disposer de capacités dans le domaine de la technologie spatiale, de la fabrication de ses propres satellites jusqu’au lancement de ses propres roquettes ,elle a même envoyé un satellite baptisé «Mangalyaan ou the Mars Orbiter Mission» jusqu’à Mars parcourant une distance de plus de 200 millions de kilomètres.

Au départ, le voyage pour ISRO a commencé depuis l’humble village de pêcheurs de Thumba où les scientifiques ont mis en place la première base de lancement, les premières roquettes ont été transportées à bicyclette et les premiers satellites tirés par des chars à boeufs. Aujourd’hui, la fusée la plus lourde de l’Inde, gratifiée du surnom affectueux «Bahubaali», pèse 640 tonnes, soit le poids de plus de 200 éléphants adultes. Cette roquette a été lancée le 5 juin 2017 et a mis sur orbite le satellite de communication GSAT-19. Le premier satellite lancé par l’Inde en 1972 , Aryabhata, du nom du légendaire mathématicien pesait 360 kg. Au cours des prochains mois, l’Inde envisage de lancer son satellite le plus lourd le GSAT-11 qui pèsera autour de 5.725 kilogrammes. Avec le lancement de «Bahubaali», l’agence spatiale indienne est entrée sur le marché mondial du lancement de poids lourds. Cette fusée est capable de placer jusqu’à 8 tonnes sur une orbite terrestre basse, suffisante pour transporter l’équipage de conduite indien. ISRO a déjà préparé des plans visant à hisser un équipage humain de 2 à 3 membres dans l’espace dès que le gouvernement lui aura accordé une enveloppe d’environ 3 à 4 milliards de dollars. L’Inde deviendrait le quatrième pays après la Russie, les États-Unis et la Chine quant au programme de vol spatial humain. Incidemment, ISRO affirme que le premier Indien à voyager dans l’espace pourrait bien être une femme. L’Inde a déjà deux roquettes opérationnelles, pouvant lancer des satellites de 1,5 tonne dans l’espace, il a été le véhicule privilégié pour la première mission de l’Inde vers la Lune et la planète Mars. Le deuxième, le véhicule de lancement de satellite géosynchrone Mark II, peut hisser une classe de satellites de 2 tonnes. Entre ces deux, ISRO a accompli cinquante lancements et a récemment remporté un record du monde en plaçant avec succès 104 satellites sur orbite ,déclassant un vieux record russe de lancement de 39 satellites en une seule mission.

New Delhi a réalisé une prouesse de la technologie spatiale en s’engageant dans une «diplomatie stratosphérique» sans précédent et sans charte par le biais d’un satellite de communications utilisé par les voisins sans frais. Le satellite a également la capacité de fournir des lignes directes sécurisées parmi les pays participants, car la région est exposée aux tremblements de terre, aux cyclones, aux inondations, aux tsunamis. En 2013, l’Inde a lancé le Mangalyaan, la première mission vers Mars, marquant l’histoire mondiale en devenant le premier pays à atteindre l’orbite de Mars à la première tentative. Conçu pour une mission nominale de 180 jours, le Mangalyaan a terminé 1000 jours sur orbite et continue d’envoyer des données et des images comme celles du disque complet de la planète Mars. Au début de l’année prochaine, l’Inde envisage d’envoyer sa deuxième mission à la Lune, Chandrayaa-2, qui inclura l’atterrissage de son drapeau sur la surface lunaire.