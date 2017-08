PÃ©trole : prix en lÃ©gÃ¨re baisse en Asie

Les cours du pétrole reculaient légèrement lundi en Asie, les marchés s’inquiétant de l’aggravation des tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord autour de ses ambitions nucléaires. Le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en septembre, perdait un cent à 48,81 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en octobre, cédait huit cents, à 52,02 dollars. «La Corée du Nord devrait continuer de faire les gros titres et être un des facteurs déterminants des tendances du marché», a déclaré le cabinet Capital Economics. Les investisseurs vont regarder de près les minutes d’une réunion de la Réserve fédérale américaine qui doivent être publiées mercredi dans l’espoir d’y déceler des indices sur le calendrier d’une prochaine hausse des taux américains, ajoute Capital Economics. Toute augmentation des taux renforce le dollar, ce qui a pour effet de renchérir les achats de pétrole pour les investisseurs munis d’autres devises, l’or noir étant libellé en monnaie américaine. «Nous nous attendons toujours à ce que la Fed attendent décembre pour augmenter à nouveau les taux». Vendredi à la clôture, le WTI a terminé à 48,82 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), prenant 23 cents. Sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, le Brent a fini à 52,10 dollars, en hausse de 20 cents.