Energie en MÃ©diterranÃ©e : Un changement sâ€™impose

La vision énergétique méditerranéenne et en particulier le couple énergie-climat est central dans la région, d’autant que le potentiel est énorme. 9% de la demande énergétique mondiale émane des pays de la Méditerranée. A ce sujet, l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen indique, sur son site, que le système énergétique méditerranéen reste dominé pour longtemps par le pétrole et le gaz, dont les prix sont engagés dans une hausse tendancielle lourde. Les énergies fossiles totalisent 80% de l’approvisionnement énergétique des pays méditerranéens (94% pour les pays Sud et Est Méditerranéens, 75% pour les pays Nord méditerranéens). Quatre pays, Algérie, Libye, Égypte et Syrie, sont exportateurs d’hydrocarbures et fournissent 22% des importations de pétrole et 35% des importations de gaz de l’ensemble du Bassin méditerranéen. Tous les autres pays sont importateurs nets d’énergie. Mais la transition énergétique souhaitée semble tarder à venir. «Bien qu’elle ait doublé en vingt ans, la part des ressources renouvelables (ER) dans la production d’électricité dans les pays riverains de la Méditerranée ne s’élève qu’à 7 % aujourd’hui», note l’Ipemed. Un important potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables est aujourd’hui très largement inexploité. En améliorant l’efficacité énergétique et en déployant les énergies renouvelables à grande échelle, la région Méditerranée pourrait, d’une part, accroître la sécurité énergétique des pays importateurs, augmenter les recettes des pays exportateurs et, d’autre part, réduire les coûts énergétiques et les risques environnementaux. L’engagement de la région sur la voie de la transition énergétique contribuera aussi à améliorer les conditions sociales des populations, par la création d’emplois et l’amélioration du confort de vie. À l’horizon 2040, cette situation devrait encore s’accentuer, sous le double effet d’une forte croissance démographique (+105 millions d’habitants par rapport à 2013) et économique (+2,3 % par an). Une chose est sûre : un changement de trajectoire énergétique s’impose à tous les pays de la région. L’objectif est à double plan : modifier les tendances actuelles et accélérer les efforts en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Dans ce contexte, l’étude MEDENER-OME, en s’appuyant sur les visions 2030-2050 développe un «Scénario de Transition Energétique», qui va bien au-delà des plans et objectifs nationaux, et prend en compte les contraintes du développement durable. Ce scénario fondé sur des mesures réalistes, adaptées et économiquement viables, vise à favoriser le déploiement à grande échelle de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, en s’appuyant sur des technologies existantes, matures et déjà éprouvées dans les pays de la région.

Fouad Irnatene