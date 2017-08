Projet du port de Cherchell et extension du mÃ©tro dâ€™Alger : M. Zalene exige le respect du calendrier

Le ministre des Travaux public et des Transport, Abdelghani Zalene a instruit lors de séances de travail, les responsables d’entreprises publiques de réalisation du Port-Centre d’El Hamdania (Tipaza) et du métro d’Alger, respectivement, de lancer les travaux du port de Cherchell et de livrer les extensions du métro d’Alger dans les délais prévus, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ainsi, lors d’une réunion de travail avec les responsables de l’entreprise portuaire de Cherchell et du laboratoire des études maritimes, le ministre a donné les instructions nécessaires afin de finaliser les derniers détails techniques du port commercial centre d’El-Hamdania au courant de ce mois d’août, et ce, pour permettre le lancement des travaux dans les délais prévus, a ajouté cette source. Pour rappel, considéré comme l’un des plus grands projets en Algérie, ce port destiné au transport de marchandise est appelé à être un pôle de développement économique d’importance, après son raccordement aux réseaux ferroviaire et aux autoroutes l’habilitant ainsi aux échanges commerciaux avec l’Afrique. D’autre part, lors d’une autre réunion de travail avec les responsables de l’entreprise du Métro d’Alger et des opérateurs en charge de la réalisation des deux extensions vers la Place des Martyrs et vers Ain-Naadja, M. Zalene, qui s’est enquis de l’avancement de ces deux extensions, «a donné des instructions fermes pour l’achèvement des travaux avant la fin de cette année». Selon la même source, une visite sur site est programmée en vue de permettre au ministre de superviser les travaux sur le

terrain. (APS)