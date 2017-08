Eclairage : Principe de prÃ©caution

Comme tout nouveau concept qui charrie avec lui une certaine idée d’être dans l’air du temps, la mondialisation a pris possession des esprits, suscitant l’enthousiasme devant cette puissance irrésistible qui allait apporter les bienfaits du capitalisme dans chaque âtre, chaque coin reculé de la planète. Et, puis, vint le réveil lourd, avec cette gueule de bois portée par les altermondialistes et autres antimondialistes sur les effets dévastateurs de dieu argent lâché sur des économies et des sociétés encore fragiles, encore en construction ou imposé aux ménages des sociétés dites opulentes, dont une bonne partie cherche pitance dans les tonnes de produits jetés par les grandes surfaces ou vendus à bas prix. Le mythe de l’Occident s’effondre. Partout dans ces «temples» de la démocratie, de la tolérance et de la fraternité, émergent les politiques extrêmes qui débordent et mettent à mal les partis traditionnels dits de «gouvernement». Le Nord se barricade derrière des frontières politiques, en mettant en place des conditions sévères pour accéder à sa table. Il se cache derrière une foultitude de normes, pour protéger son marché et le réserver en priorité à ses produits, lui qui claironne les vertus d’un marché planétaire sans barrière. Il se crispe, enfin, sur des valeurs identitaires qu’il prétend en danger du fait d’un grand remplacement, lui qui veut noyer la planète sous ses propres idées affublées du logo «universalité». Le Sud, quant à lui, s’accroche aux signaux qui lui parviennent sans discontinuer, révolution des Tics et de la communication oblige, sur la modernité qui scintille par-delà ses frontières, dans ces espaces objet de tous ses rêves et fantasmes. Il prend la route de l’exil, malgré les dangers et les frontières fermées qui ne s’ouvrent que face à ceux qui sont porteurs d’un savoir-faire. Ce Sud qui se vide de sa force vive, de sa sève, réduisant du coup ses chances de regarder avec ses propres yeux et non plus des lunettes fabriquées ailleurs; son avenir et son destin. Dans cette grande comédie humaine, se jouent des drames sans nom portés par des millions de victimes, joué par un nombre non moins équivalent, mais dont le scénario est écrit par une poignée d’individus que leur dicte un serpent logé dans leur cortex. Comme les matières premières, il y a deux siècles, la «matière» humaine est devenue, aujourd’hui, un produit très prisé, très convoité. S’il utilise ses jambes pour traverser des espaces immenses, l’Africain est prisé pour son endurance et sa capacité à relancer la machine économique et à donner un coup de vigueur à la pyramide démographique des sociétés vieillissantes. Combien de terres ont été retournées, éventrées, pour ne plus donner de nourriture, mais des énergies qui iront ailleurs. Combien de guerres ont été déclenchées pour maintenir ce statu quo ? Combien de morts sur les routes de l’exil, pour qu’une seule poignée arrive à bon port ? Des sociétés se sont construites pour satisfaire cette demande. Petites, elles ont vite explosé, telles des start-up étendant ses ramifications partout. De la lointaine savane, des villages écrasés par le soleil, des communautés chassées par une violence voulue, préméditée en traversant des pays, sans containers et sans camions, sans navires et sans avions des pays jusqu’au Nord (enfin et toujours lui), dans ses banques aux comptes gonflés par la sueur, les larmes et le sang des damnés de la terre.

Mohamed Koursi