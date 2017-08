Diplomatie algÃ©rienne : Ã‰quidistance et non-ingÃ©rence

Bonne nouvelle pour les familles des deux Algériens qui étaient détenus en Irak pour avoir franchi la frontière de façon illégale en 2003. Hier, ils ont été libérés par les autorités irakiennes.

Cette heureuse issue est le résultat d’une intervention directe du ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, qui, comme on le sait, vient d’effectuer une tournée, sur instruction du Président de la République, dans les capitales arabes, en Arabie saoudite, en Egypte, à Oman, au Bahreïn, au Qatar, au Koweït, en Jordanie et en Irak, porteur d’un message du Président Bouteflika aux souverains et chefs d’Etat de ces pays. Hier, M. Messahel, qui nous a reçus au siège de son ministère, nous a communiqué l’information à l’occasion d’un briefing qu’il a organisé en direction des journalistes de la presse nationale sur sa tournée. On apprendra, par ailleurs, que cinq autres Algériens, membres de DAECH, détenus en Irak, le resteront en application de la loi irakienne. Notre pays n’interviendra pas pour eux.

Le monde arabe vit actuellement une mutation, consécutive à la fois à des paramètres géostratégiques, économiques, de politique interne et de voisinage, qui s’exprime dans une tension extrême. Ce premier constat exprimé par M. Messahel a été illustré d’exemples qui montrent toute la complexité de l’aire arabe qui dispose, certes, d’institutions et de mécanismes pour traiter ses difficultés, mais n’arrive pas, pour l’instant, à se poser comme un acteur régional d’importance. La violence des conflits au Yémen, en Libye, au Soudan, en Irak, la concentration de l’activité terroriste dans ces zones sont des défis inédits pour le monde arabe, qui doit impérativement s’adapter aux mutations géostratégiques s’il veut les relever. Une institution, la Ligue arabe, se trouve de fait interpelée plus que jamais dans le traitement de ces crises. Encore faut-il que cette organisation opère sa mue pour la rendre réactive aux nouveaux enjeux. C’est toute la problématique de la réforme de la Ligue arabe qui est posée, nous a indiqué M. Messahel, qui a fait le parallèle avec l’Union africaine qui a adapté ses structures pour pouvoir se poser comme le premier interlocuteur pour les pays du continent et interface pour les autres organisations, qu’elles soient régionales, des autres continents ou planétaires, à l’instar des Nations-Unies. « Nous avons exprimé notre vision sur la Ligue des Etats arabes et nous avons insisté sur la nécessité pour qu’elle soit plus efficace face aux différentes crises que connaît le monde arabe, une efficacité qui conditionne sa capacité à anticiper, comprendre et saisir les changements politiques et géostratégiques dans la région », dira M. Messahel.

Une tournée utile, féconde selon l’appréciation de M. Abdelkader Messahel, qui a résumé en quatre points les aspects saillants de sa mission : Un message du Président de la République transmis et compris par ses pairs, la volonté de renforcer les rangs, la nécessité d’aller vers une réforme de la Ligue arabe et, enfin, le souci affiché de densifier et nouer des partenariats économiques avec les pays de la région, avec le désir d’installer des commissions mixtes dédiées « exclusivement aux questions économiques ».

Si le monde arabe est à une phase historique complexe de son histoire, il est aussi, de par le fait de la géographie, à un carrefour ouvert sur différents continents. L’Algérie, plus grand pays d’Afrique, est, de par sa position stratégique, une porte d’entrée du continent et une fenêtre ouverte sur l’Europe. L’atout n’est pas que géographique, nous a précisé le ministre, qui a largement rappelé la stabilité politique et sociale de notre pays. C’est d’ailleurs cette dimension qui a retenu l’intérêt de tous ses interlocuteurs dans les différents pays qu’il a visités. Notre pays arrive de loin. Il a traversé, dans la solitude, l’incompréhension et le déchirement, une décennie sanglante. Aujourd’hui, le visage qu’offre notre pays est celui de la sécurité et de la stabilité dans un environnement des plus hostiles. La fermeture de nos frontières terrestres nous a, malgré les apparences, placés dans une sorte d’ « isolement positif », a estimé le ministre.

« Partout où j’ai posé mes pieds une question revenait systématiquement: l’expérience algérienne en matière de réconciliation et de déradicalisation », nous a déclaré le ministre. Notre pays a élaboré un manuel de déradicalisation qui met en œuvre toute une démarche holiste pour apporter la paix. Une démarche à la fois politique, sociale, économique, bref une vision à la fois humaine et philosophique pour empêcher que la jeunesse algérienne n’emprunte les voies de la perdition. Un succès d’une stratégie dont la portée a dépassé nos frontières, à tel point que des pays de l’hémisphère nord comme du sud ne cachent plus leur intérêt de s’en inspirer. Hasard du calendrier. Au moment où notre ministre se trouvait dans ces pays, a été publié le rapport établi par l’institut de sondage américain Gallup.

Ce document place notre pays à la septième place du classement 2017 des pays les plus sécurisés au monde ! Avec un score de 90 sur 100, l’Algérie se place dans le top dix des pays où les habitants se sentent en sécurité, selon l’indice Law and Order, (loi et ordre) de Gallup et, bien évidemment, à la première place en Afrique. Ce résultat n’est pas le fruit du hasard. Il a été laborieusement défendu par le Président Bouteflika quand il était candidat à la première magistrature, plébiscité en masse par le peuple et porté patiemment par les institutions de la République. On ne le dit pas souvent, mais un front interne travaille toute la société en profondeur. C’est ce front qui nous a prémunis contre ce « Printemps arabe », qui a précipité tous les pays qui ont goûté à son fruit dans l’enfer de la violence.

Ce dialogue national engagé qui a donné cette réconciliation citée en exemple à l’étranger est une démarche logique que prône notre diplomatie quand il s’agit de se pencher sur les crises que subissent les pays de la région. Un dialogue pour une solution politique sans ingérence étrangère. Quand on imagine les jeux de pouvoirs, les tractations de coulisses, les interventions irréfléchies, dévastatrices de pays tiers qui espèrent ensevelir sous un tapis de bombes une partie du problème pour en faire «bénéficier» une autre, on mesure toute la sagesse d’une telle démarche. Deux cas tragiques, encore d’actualité, nous rappellent l’inconséquence d’interventions militaires étrangères : l’Irak et la Libye, où le feu a embrasé toute la région et précipité tous les pays, y compris les plus lointains, dans l’engrenage de la menace terroriste. Le temps a fini par donner raison à notre façon de conduire la diplomatie.

S’il faut en deux mots résumer la démarche de notre diplomatie, M. Messahel l’a bien exprimée: Equidistance et non-ingérence. C’est visiblement grâce à cette approche que M. Messahel, qui, à chaque fois qu’il transmettait les messages du Président Bouteflika, trouvait —et là on le cite— « portes ouvertes, égards et accueil chaleureux ». Cependant, certains se hâtent par des raccourcis commerciaux et spectaculaires à dénicher le grain de sable là où il ne se trouve pas. Un exemple ? La décision du Qatar de supprimer les visas d’entrée dans le pays pour 80 nationalités pour des raisons liées à l’épreuve qu’il traverse. Certains ont cru remarquer l’absence de notre pays dans cette liste. C’est oublier que cette liste ne concerne aucun pays arabe (à l’exception du Liban multiconfessionnel). Ceci dit, et le ministre n’a pas manqué de le préciser à propos de la crise du Golfe, notre pays se place, d’abord, à équidistance entre toutes les parties en conflit et qu’il privilégie le principe de non-ingérence et, ensuite, qu’il ne s’inscrit pas dans le cadre d’une initiative de médiation.

En plus de la réforme de la Ligue arabe, du renforcement du front interne, pour que les Arabes soient les seuls concernés quand il s’agit de traiter les questions qui se posent à eux, la tournée de M. Messahel a été aussi, comme précisé dans la feuille de route du Président de la République, une occasion d’ouvrir de nouveaux espaces pour la coopération économique. Cela va de soi, notre diplomatie est très active, sans pour autant occuper les devants des tabloïds, même si, à cette tournée —s’est laissé aller le ministre à cette confidence—, presque soixante-dix médias lui ont réservée des articles, ceci sans compter ceux qui l’ont traitée à partir des agences. L’Algérie a des contacts permanents avec ces pays au sein de la Ligue arabe ou d’autres institutions, telles les Nation-unies. La dimension économique renvoie beaucoup plus aux relations bilatérales. Ainsi nous informe le ministre de la volonté exprimée par des pays tels l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Egypte, de mettre sur place des commissions mixtes exclusivement économiques. Comme on l’évoquait plus haut, en plus de sa stabilité politique et sociale, l’Algérie représente un marché attractif qui retient de plus en plus l’intérêt des investisseurs, d’autant plus que notre pays a été l’un des principaux artisans de la Transsaharienne, une voie terrestre qui va relier l’Algérie à plusieurs pays au potentiel de croissance très prometteur. Notre rencontre avec M. Messahel a duré plus de deux heures. Difficile de restituer toute la richesse de l’entretien.

Mais on peut conclure ce compte rendu avec cet espoir formulé par notre interlocuteur qu’il parte par route, dans moins de deux ans, d’Alger jusqu’à Lagos. En plus de cette route, avec toutes les infrastructures nécessaires pour concrétiser pareil projet touristique, c’est la paix et la sécurité qui seront effectives à cette échéance. Et si la beauté de notre pays est un don de Dieu, tel que l’exprimait Le Corbusier, comme nous l’a rappelé le ministre, sa sécurité, sa stabilité et son attrait économique sont le fruit du travail des hommes qui ont su porter partout la voix de la sagesse, après avoir vaincu avec intelligence ses démons.

M. Koursi