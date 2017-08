Ennahda : Pour une participation massive

Le secrétaire général du mouvement Ennahda, Mohamed Douibi, a appelé, à Constantine, les citoyens à participer massivement aux prochaines élections locales, «pour mieux choisir ceux qui vont les représenter» au sein des Assemblées. «Les prochaines échéances locales sont une occasion pour choisir l’élu compétent au service de l’intérêt de la société», a indiqué le SG d’Ennahda, lors de la cérémonie d’installation de la commission des élections locales de la wilaya. «Les jeunes sont concernés plus que les autres par la participation au vote», a ajouté M. Douibi, soulignant que «seul le choix d’hommes compétents et intègres aux institutions élues peut garantir un meilleur avenir». Pour le représentant de cette formation politique, ces futurs élus seront tenus de travailler pour «protéger les intérêts des citoyens et refuser toutes les politiques pouvant porter préjudice aux couches les plus vulnérables de la société». «Nous soutenons le droit des jeunes voulant bénéficier de l’emploi et des richesses de la région», a, par ailleurs, précisé le SG de ce parti politique, qui a rappelé «l’attachement d’Ennahda au dialogue et aux voies pacifiques, pour aboutir à des solutions efficaces et régler les conflits sociaux». M. Douibi a également plaidé pour «la préservation de la décision politique», notamment dans la conjoncture économique actuelle, et appelé à prémunir les institutions de l’État et l’intérêt public», tout en soulignant que «le scrutin prochain est une opportunité pour la révision de la loi électorale».