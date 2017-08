GrÃ¨ve Ã  Aigle Azur : Pas dâ€™impact sur les vols Ã  destination de lâ€™AlgÃ©rie

Le programme des vols de la compagnie française Aigle Azur à destination de l’Algérie ne sera pas affecté par la grève déclenchée depuis dimanche par des hôtesses et stewards, a assuré le délégué général de la compagnie en Algérie, M. Benslimane Yacine dans une déclaration à l’APS. «Effectivement, il y a eu un appel à la grève qui a été suivi par une partie de personnel de la compagnie», a affirmé M. Benslimane. Cependant, «cette grève n’aura aucun impact sur le programme des vols à destination d’Algérie», a t-il assuré.

«Tous les vols sont maintenus et seront opérés normalement sans aucun problème», a t-il ajouté. Interrogé sur des éventuels retards dans les vols, le représentant de la compagnie aérienne en Algérie a expliqué qu’il s’agit «des retards opérationnels liés à la saison estivale mais sans grands impacts sur la programmation des différents vols». Les hôtesses et stewards de la compagnie Aigle Azur, qui dessert notamment l’Algérie, sont en grève tournante depuis dimanche et ils sont appelés à maintenir leur action jusqu’à mardi.

Le syndicat du personnel navigant commercial en France qui est à l’origine de cette grève, avait indiqué que le mouvement devrait affecter hier la base parisienne d’Aigle Azur, deuxième compagnie aérienne française, aujourd’hui celle de Lyon et mardi celle de Marseille. Une rencontre avec la direction est prévue mercredi, selon un représentant du syndicat.