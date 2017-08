Bordj Badji Mokhtar : saisie dâ€™une Importante quantitÃ© dâ€™armes

Lors d’une patrouille de reconnaissance menée près des frontières au niveau de la zone frontalière de Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), deux détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert, ce matin du 13 août 2017, une cache d’armes (40 pièces) et de munitions. Cette cache contient «deux lance-roquettes de type RPG-2, quatre mitrailleuses de type PKT, deux fusils mitrailleurs de type FMPK, quatre mitrailleuses de type RPK, quatorze pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, sept fusils semi-automatiques de type Simonov, sept fusils à répétition, ainsi qu’une importante quantité de munitions de différents calibres». «Cette opération de qualité, venant s’ajouter à une série de résultats concrétisés sur le terrain, confirme de nouveau la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l’ANP, mobilisées le long des frontières, à déjouer toute tentative d’intrusion, d’introduction d’armes ou d’atteinte à la sécurité, la stabilité et l’unité du pays.



A Biskra

Deux contrebandiers arrêtés et 40 quintaux de tabac récupérés



Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a intercepté, le 12 août 2017 à Biskra/4e RM, deux contrebandiers et saisi un camion chargé de 40 quintaux de tabac. Tandis qu’à Tlemcen/2e RM, Ouargla et Hassi Messaoud/4e RM, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé 49 immigrants clandestins de différentes nationalités. A Tipasa/1re RM, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté deux trafiquants d’armes et saisi quatre fusils de chasse, trois pistolets automatiques, un fusil à harpon, une grande quantité de munitions de différents calibres, de la poudre noire, des outils de remplissage de cartouches et un détecteur de métaux. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont saisi à Tlemcen/2e RM, «une importante quantité de kif traité s’élevant à deux quintaux et 42,4 kilogrammes.