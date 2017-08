DÃ©tournement des terres agricoles de leur vocation : DÃ©nouer lâ€™Ã©cheveau

Le gouvernement algérien, par le biais du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, affiche sa détermination à mettre fin au détournement du foncier à vocation agricole, qui constitue un obstacle à la promotion de la stratégie de développement de ce secteur.

La problématique est celle qui touche les terrains agricoles et forestiers, investis par des personnes se prévalant d’appuis, et qui en font des résidences somptueuses, des garages, des commerces ou d’autres établissements qui « rapportent ». Certains terrains se trouvent à l’abandon et les adresses de leurs propriétaires ne sont plus connues aujourd’hui. Ainsi, le dossier du détournement et du pillage du foncier a été bel et bien pris en charge par le ministère de tutelle, mais il existe toujours une « lenteur dans l’exécution ».

Selon les déclarations du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, faites lors de son déplacement à la wilaya de Djelfa, le moment est venu pour passer à l’acte. Toutes les terres, sans exception, publiques ou privées, seront récupérées, y compris celles qui ont été détournées de leur vocation. Et les auteurs seront punis selon la loi, et ce, quel que soit leur statut ou fonction ». Il a indiqué qu’il est « primordial » de prendre en charge le « filtrage » du foncier agricole, surtout les terrains distribués dans le cadre de la réhabilitation des terres agricoles. Cela permettrait, poursuit-il, aux autorités locales d’avoir une « grande récupération » de ces terres pour les redistribuer aux gens qui méritent de les faire valoir. « Il y a beaucoup d’investisseurs qui veulent se lancer dans le secteur agricole. Ils attendent juste l’acquisition des terres », explique le ministre.

A noter toutefois, et dans ce sillage, que le dossier du détournement du foncier a été pris en charge par la Cour des comptes en 2015. Cette institution de contrôle de l’argent et des biens publics a constitué des commissions d’enquête qui se sont rendues dans une vingtaine de wilayas. Son personnel —des magistrats— s’est renforcé d’experts fonciers permettant de dénouer l’écheveau d’un « commerce juteux » qui porte un coup dur au capital foncier dans notre pays.

L’opération de récupération des terres, précisera le ministre, touchera également les terres en jachère, qui représentent 48% des terres agricoles non exploitées et qui seront récupérées. Pour donner plus de force à ses propos, le premier responsable du secteur s’est appuyé sur la Constitution amendée qui stipule en son article 17 bis que « l’Etat protège les terres agricoles ». A cet effet, un comité ministériel a été déjà mis sur pied afin de réfléchir sur les voies et moyens d’exploiter les terres agricoles abandonnées, dont les terres en jachère (non irriguées). Une urgence, et surtout une situation « inacceptable, compte tenu de la nécessité pour l’Algérie d’exploiter tous ses moyens en vue d’assurer la sécurité alimentaire », s’est indigné le ministre.

En réaction, le gouvernement compte bien déployer des efforts pour « la sensibilisation des propriétaires des terres sur l’importance de les exploiter de la meilleure manière, en utilisant les techniques modernes dans la production agricole, à l’instar de l’irrigation moderne pour augmenter le rendement et réduire le recours à l’importation, voire exporter », a expliqué M. Bouazghi.

Le ministère procédera, également, « bientôt » à l’examen des moyens de concrétisation de l’article 19 de la Constitution, qui prévoit essentiellement la protection par l’Etat des terres agricoles, à travers les textes juridiques. Ainsi, le département ministériel d’Abdelkader Bouazghi travaillera en collaboration avec les autorités concernées « dans le but de se pencher sur les modalités de réalisation de cet article sous forme de textes juridiques, pour avoir un effet dissuasif sur les gens qui empiètent les propriétés agricoles ».

L’article 19 de la Constitution stipule que l’État garantit l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et la préservation des générations plus jeunes. L’État protège également les terres agricoles, notamment les ressources hydriques, ainsi que la protection de la sphère publique. Le premier responsable du secteur a, dans ce sillage, mis l’accent sur la nécessité de protéger et de préserver les terres agricoles « Nous devons préserver nos terres agricoles, ce qui est le véritable capital de l’économie. On doit aussi faire face à toute personne qui tente de s’y attaquer ou changer la destination naturelle de ces terres», insiste-t-il, en précisant que cette décision relève de la nouvelle feuille de route tracée par le ministère, avec une nouvelle approche et une nouvelle méthode imposées par la conjoncture économique actuelle du pays. Il a également cité le cas de la wilaya de Djelfa qui accapare une bonne partie de cette problématique. A cet effet, le ministre a appelé les cadres du secteur à encadrer et sensibiliser les agriculteurs à l’égard de l’exploitation des terres agricoles et l’utilisation rationnelle des terres en jachère qui représentent plus de 40% de la superficie agricole des terres arables, estimée à 5,8 millions d’hectares et qui devrait atteindre 9 millions d’hectares à l’horizon 2019.

L’absorption du programme sectoriel des terres en jachère vise à réduire la zone concernée de 20%, qui représente 576.000 hectares dont 432.000 hectares seront consacrés à la culture de fourrage et 144.000 hectares pour la production de haricots secs.

Sur un autre registre, et selon les chiffres qui nous ont été communiqués par le ministère de tutelle, les surfaces agricoles productives passeront de 8,5 millions d’hectares présentement à 9 millions d’hectares à l’horizon 2019, l’accent étant mis sur la mécanisation du secteur pour pallier le manque de main-d’œuvre. Le premier responsable du département s’est étalé sur l’organisation des filières à travers la création d’autres offices interprofessionnels aux fins de développer encore plus le secteur et augmenter la production des céréales, de lait et d’autres filières.

Kafia Aït Allouache