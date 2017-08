Nouvelles de BÃ©jaia, Lutte contre le squat des plages : la promesse du wali

Le problème de la gratuité des plages du littoral et du squat des lieux par des indus occupants se réclamant gérants de plages a créé une situation intolérable. Tous les estivants sont confrontés au diktat de ces individus qui mettent en péril le bon fonctionnement de la saison estivale.

Malgré les instructions du ministre de l’Intérieur, adressées aux walis pour l’application des mesures prises sur l’accès gratuit aux plages, à Béjaïa, malgré toutes les réunions qui se sont succédé pour trouver une solution à ce problème épineux, avec la mobilisation des chefs de daïra et des présidents d’APC des communes côtières et membres de la commission de sécurité, le squat des plages dure et perdure depuis l’ouverture de la saison estivale. La dernière réunion a permis d’évaluer l’état d’exécution des mesures prises par le wali concernant la gratuité des plages, un principe qui ne doit en aucun cas être interrompu sous aucun prétexte, a insisté le wali qui a demandé aux chefs de daïra, présidents d’APC, ainsi qu’aux responsables de la sécurité d’intervenir immédiatement sur les plages où l’instruction n’est pas appliquée. Le wali leur a demandé de corriger toutes ces erreurs constatées au début de cette saison estivale, et d’essayer de rattraper le manque constaté. Une opération de nettoyage doit toucher toutes les plages.



Une image ternie



Les mesures prises, lors de cette séance de travail, ont été immédiatement mises à exécution, avec la première opération de démantèlement de plus de 50 tentes et mini- tentes, et d’une dizaine de baraques illicites au niveau des 5 plages de Tichy. L’opération se poursuivra pour éradiquer ce phénomène à travers toutes les communes de la wilaya. Une action qui a été favorablement accueillie par les estivants qui ont vu les plages de Béjaïa très peu fréquentées en raison des comportements intolérables d’individus n’ayant aucune autorisation pour exploiter les espaces sur les plages. Le wali a souligné que toutes les plages seront concernées par cette opération, et la loi sera appliquée avec une grande rigueur. Mais la réalité sur le terrain et tout autre, les estivants étant confrontés au diktat des indus occupants qui ont squatté toutes les plages sur le littoral. Ainsi, ni les APC ni les services de sécurité n’ont pu mettre fin à cette anarchie qui a terni l’image de Béjaïa.

La ville croule sous les immondices

Quelles solutions ?

L’insalubrité s’est répandue à travers tous les quartiers de la ville de Béjaïa. Le chef-lieu de la wilaya et plusieurs autres communes sont totalement défigurés par les tonnes d’immondices entassées un peu partout, sur les trottoirs, les places publics, les aires de jeux, les forêts, les oueds et mêmes devant les édifices des institutions de l’état. L’environnement est irrespirable. Des odeurs nauséabondes se dégagent de partout. Les responsables locaux n’arrivent pas à gérer les déchets ménagers, alors que dire de certains projets d’utilité publique qui accusent des années de retard. La propreté de l’environnement n’est pas une priorité pour les responsables de Béjaïa. Cet état de fait a été déjà dénoncé par les milliers de visiteurs qui ont afflué à Béjaïa, ces dernières années. «Béjaïa est sale», c’est le constat amer, mais réel. Face à cette situation, la sonnette d’alarme est tirée. Le secteur de l’environnement constitue le point noir dans la wilaya de Béjaïa. Pour remédier à cette dégradation de l’environnement, une action louable vient d’être initiée et qui mérite une attention particulière et une réflexion commune de l’ensemble des élus et cadres de la wilaya, pour concrétiser le projet de dépollution de toute la région de Béjaïa, tel que proposé par Club 92. Pour passer à l’action et ne pas laisser le projet moisir dans les tiroirs de l’administration, le wali s’est entretenu avec l’association des entrepreneurs franco-algériens, Club 92, présidée par Slimane Azzoug, qui était accompagné d’experts en matière d’environnement et de traitement des déchets ménagers, afin de présenter le mémorandum de la dépollution de la région.



Valoriser les déchets



Pour M. Azzoug, le déchet n’est pas valorisé à sa juste valeur ici à Béjaïa. L’étude présentée par ce club préconise la mise en place d’un dispositif pour le traitement des 400.000 tonnes de déchets produits annuellement par la wilaya de Béjaïa.

Un projet important créateur d’emploi et de richesse pour les communes. Celui-ci, une fois mis en place, verra le recrutement de plusieurs ouvriers, et inclura également le dispositif ANSEJ pour les sous-traitances. Des encadreurs formeront les jeunes pour les faire profiter des nouvelles technologies en matière de traitement de déchets. M. Azzoug n’omettra pas de mettre l’accent sur la nécessité de faire adhérer la population, notamment pour sa contribution au tri sélectif des déchets, où des bacs seront installés dans les quartiers pour assurer une meilleure collecte avant d’être orienté vers le centre de traitement, où ces même déchets seront transformés en matières diverses utiles à l’activité de certains secteurs. Le wali a tenu à féliciter les membres de ce club pour le travail effectué, tout en soulignant qu’il s’agit d’un projet historique pour la wilaya. Les ministères concernés seront tous saisis dans les prochains jours, pour lancer et concrétiser ce projet. Selon M. Hattab, «le secteur de l’environnement doit être pris en charge de manière très sérieuse, pour préserver la santé du citoyen. Il faut désormais voir les déchets comme une source de richesse. La wilaya de Béjaïa est une perle qu’on doit préserver, elle va être, grâce à ce projet, la wilaya-pilote en matière de traitement de déchets. Il s’agit d’un challenge qu’il faut lancer pour classer la wilaya comme zone écologique. L’environnement est une priorité qui doit commencer par l’éradication de la prolifération des décharges sauvages qui empoisonnent la vie des citoyens».

Musée de l’eau de Toudja

L’histoire d’Akham Waman



La commune de Toudja recèle d’énormes potentialités culturelles, historiques et touristiques qui font d’elle localité un lieu privilégié de nombreux touristes, et particulièrement de la communauté étrangère de retour au pays. Parmi ces vestiges, le moulin à eau qui jadis été la source d’alimentation de toute la ville de Béjaïa, d’une eau pure et glaciale. Pour redonner à ce patrimoine une meilleure considération, la commune de Toudja a mis en place un plan d’action pour préserver l’ensemble des sources hydriques et faire bénéficier toute la région en eau potable, tout en préservant le site emblématique qui renferme des atouts inestimables, plusieurs fois millénaires, et surtout mettre en valeur l’eau de Toudja à travers sa principale source qui a alimenté la ville de Béjaïa (jadis Bougie), depuis l’année 1897 à ce jour. Ainsi, le musée de l’Eau de Toudja est le premier du genre en Algérie. Il est constitué d’un ensemble d’espaces à caractère historique, culturel, scientifique, pédagogique et touristique, avec la source d’El-Aïnçeur, les cascades, la petite source ludique de Tajmaât, Akham Waman (maison de l’Eau),le moulin à eau reconstitué, les retenues d’eau, les vestiges de l’aqueduc romain (pont Tihnaine, tunnels de lahbel et d’Ifrane). L’histoire témoigne encore de l’origine et l’abondance de l’eau dans cette région et qui a été répartis entre les populations de Toudja. Lorsque les eaux de Toudja ont été canalisées en un seul courant, l’idée était venue d’utiliser l’énergie pour faire tourner des moulins. La date d’installation des moulins doit être très ancienne. Le premier fut construit près du village d’Ihaddadène, le deuxième cinquante mètres plus bas, et ainsi de suite, jusqu’à Ighzer n’Sahel. Avant la guerre de Libération nationale, Toudja, patrie de l’eau par excellence, disposait, selon des témoignages concordants, de plus d’une dizaine de moulins, dont les plus connus sont Tassierth El-Qaïd (moulin du caïd), Tassierth Ouchanen (moulin des loups), Tassierth Nessaïd-Ourezki, Tassierth Ouvahvah et Tassierth Naith Sahlia. La propriété et la gestion de ces moulins étaient collectives. Ils appartenaient aux riverains. La gestion était assurée au prorata du pourcentage de la propriété. Il n’y a jamais eu de contestation, ni dans la propriété ni dans la gestion des moulins.