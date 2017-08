UniversitÃ© Mouloud- Mammeri : DisponibilitÃ© des capacitÃ©s dâ€™accueil

Un total de 10.999 nouveaux bacheliers ont été affectés à l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, au terme de la première phase des préinscriptions universitaires qui se sont déroulés entre le 1 et le 5 août écoulé, a-t-on appris du vice-recteur chargé de la formation supérieure de graduation. Alors que l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou avait tablé sur 12. 000 nouveaux étudiants à la prochaine rentrée de septembre, considérant le taux important de réussite au baccalauréat, les différentes facultés recevront finalement un nombre similaire à celui de l’année dernière, a précisé Hacène Mohalbi.

Avec 1.000 étudiants de moins par rapport à nos prévisions, l’université de Tizi Ouzou entamera, l’année universitaire 2017-2018, dans de meilleures conditions, notamment en matière des capacités d’accueil disponible à travers nos facultés, a-t-il précisé.

Il a rappelé que l’université de Tizi Ouzou aura à gérer la rentrée universitaire sans les 2.700 nouvelles places pédagogiques attendues au niveau du pôle universitaire de Tamda, et dont la livraison a été retardée, à cause des restrictions budgétaires et le non-payement des entreprises réalisatrice. Des efforts ont, toutefois, été consentis par les autorités locales de wilaya, en vue d’aboutir à la livraison, en septembre 2017, d’une partie du chantier (900 places sur ces 2.700), a rassuré le vice-recteur, ce qui contribuera, à coup sûr, à réduire la pression sur les places pédagogiques et permettra aux étudiants d’entamer leur cursus universitaire dans des conditions acceptables. Sur les 2.700 places pédagogiques en construction à Tamda, nous allons réceptionner 900 en septembre, ce qui nous permettra de démarrer l’année avec moins de charge, en attendant la finalisation de la totalité du chantier, a-t-il souligné.

L’université de Tizi Ouzou compte également sur les quelques 6.000 places pédagogiques qui seront libérées par les diplômés pour gérer les 11.000 nouveaux bacheliers qui rejoindront les différents départements à la prochaine rentrée, a-t-il affirmé, assurant que les responsables mettront tous les moyens possibles pour gérer ce flux d’étudiants en attendant le renforcement des infrastructures d’accueil.

M. Mohalbi a indiqué enfin que l’introduction des demandes de réaffectations auront lieu les 5 et 6 septembre prochain, au moment où la plate-forme d’hébergement sera ouverte du 16 au 18 pour les nouveaux bacheliers qui seront appelés à finaliser leurs inscriptions au niveau des départements universitaires entre les 10 et 14 septembre 2017.