Education : Internet moins cher

Pour faire profiter les travailleurs de l’Éducation nationale des avantages de l’internet et de la téléphonie mobile, le ministère de l’Éducation nationale vient de signer une nouvelle convention avec celui de la Poste et des Technologies de l’information. Le nouvel accord fera bénéficier les 700.000 travailleurs de l’éducation d’importants rabais en matière d’abonnement à la connexion internet et à la téléphonie mobile, dès septembre prochain, coïncidant avec la rentrée scolaire et sociale.

L’application de la nouvelle convention fera que les personnels du secteur bénéficieront d’un prix plus bas de 33% pour les frais d’accès et d’abonnement au réseau internet de 2 mégas, de 34% pour les 4 mégas et de 35% pour la formule des 8 mégas, indique une source de la Fédération nationale des travailleurs de l’éducation affiliée à l’UGTA. Les personnes intéressées par cette nouvelle formule devront se présenter aux agences d’Algérie Télécom pour déposer une attestation de travail, une demande manuscrite et s’acquitter des frais d’abonnement. Selon la même source, la nouvelle tarification d’internet ADSL est de l’ordre de 1.400 dinars/mois pour la formule 2 mégas, en précisant que les retraités ne sont pas concernés par la convention.

En plus de cela, d’autres avantages sont inscrits dans cet accord, tels que la promotion de 50% destinée à chaque travailleur voulant acquérir une tablette et une clé internet, plus une puce de connexion, ce qui représente un tarif de 3.200 dinars. Les mêmes travailleurs ont également la possibilité d’acquérir plusieurs puces à la fois. Pour rappel, l’année dernière, le ministère de l’Éducation nationale, et celui de la Poste et des Technologies de l’information ont signé quatre conventions s’inscrivant dans la démarche de modernisation de l’école, initiée par le secteur de l’Éducation.

Mendaci Mohamed