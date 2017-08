AlphabÃ©tisation Ã  Tindouf : Ouverture de quatre Ã©coles-pilotes

Quatre nouvelles écoles-pilotes d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes seront ouvertes, «prochainement» à Tindouf, à l’initiative de l’association algérienne d’alphabétisation «Iqraa», en coordination avec l’antenne locale de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA), a-t-on appris auprès de l’antenne locale de cet organisme. L’ouverture de ces nouvelles écoles est prévue dans quatre quartiers au chef-lieu de wilaya, à savoir Ennasr, El-Selaga, Moussani et Ennahdha, dont l’encadrement sera assuré par des enseignants de l’association et cadres de l’Office, afin de prendre en charge le plus grand nombre possible d’apprenants, a précisé à l’APS, le chef de service de la formation à l’antenne de L’ONAEA. Pas moins de 230 apprenants, en majorité de la frange féminine, ont bénéficié, durant la saison dernière, de cours d’alphabétisation couronnés par des certificats leur donnant la possibilité de poursuivre leurs études en cycle moyen par correspondance, et de rejoindre, ainsi, les établissements relevant du secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels, a indiqué Mustapha Belboukhari. En prévision de la prochaine saison, le nombre de nouveaux apprenants attendus à Tindouf atteindra 750 inscrits, des deux sexes, dont 250 sont admis au second niveau, à la faveur d’un programme de sensibilisation d’envergure lancé par l’antenne locale de l’ONAEA dans le but d’inciter cette frange sociale à suivre des cours d’alphabétisation, a-t-il fait savoir. Vingt-neuf apprenants ont poursuivi, durant la saison dernière, leurs études en cycle moyen, dont 12 en 1re année, 5 en 2e année, 7 apprenants en 3e année et 5 en 4e année, a-t-il encore précisé. L’antenne locale de l’association «Iqraa» s’emploie à encadrer et à accompagner les apprenants dans les différents cycles de l’enseignement.