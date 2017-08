Unification des termes juridiques : processus en marche

Sur initiative d’un groupe d’enseignants de la faculté de droit d’Alger, le processus d’unification des termes juridiques est lancé depuis hier, à l’occasion de la signature d’un accord tripartite entre le haut Conseil islamique, le haut Conseil de la langue arabe et l’Université Alger 1.*

L’objectif de cette démarche est de créer un répertoire des terminologies liées à la justice et au droit, pour mettre fin à l’anarchie qui règne dans ce domaine, comme l’a souligné le docteur Salah Belaïd, qui souhaite que cette œuvre devienne une «référence» en la matière. «Beaucoup d’enseignants se plaignent des nombreuses interprétation de ces termes, que ce soit dans les tribunaux ou les cours de justice, au niveau du gouvernement ou dans les centres universitaires, chose qui a poussé, il y a trois années, des enseignants à appeler à l’unification de ce lexique juridique, à travers l’élaboration d’un guide unifié», a expliqué le président du HCLA, qui a avancé la fin de 2018 comme échéance pour en finir avec ce chantier.

«D’ici la fin de cette année, nous ferons un premier bilan, et nous espérons être dans les délais», a-t-il ajouté, imité par Bouabdallah Ghlamallah. Ce dernier considère en effet que notre pays a besoin de ce dictionnaire lexical, et a relevé l’importance des universitaires dans ce projet. «L’université demeure la locomotive de toute nation qui aspire au progrès et au développement. Je crois que ce travail sera grandiose et en appellera certainement d’autres», a estimé le président du HCI.

De son côté, le représentant de l’université d’Alger 1 soutient que ce genre de travail prend dans d’autres pays jusqu’à 5 ans pour le concrétiser sur le terrain, et insiste, à cette occasion, sur l’importance des termes juridiques dans la vie d’une nation.

«Leur mauvaise interprétation peut engendrer des conséquences fâcheuses, d’où l’intérêt d’une telle initiative qui a le soutien du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique», a-t-il indiqué, en tenant à préciser que ce travail n’a rien à voir avec la traduction. Mettant à profit cette opportunité, le haut Conseil islamique et le haut Conseil de la langue arabe ont procédé à la signature d’une autre convention.

Celle-ci porte également sur un gros travail, à savoir collecter et regrouper tous les manuscrits d’Algérie, où ils se trouvent, un vrai trésor éparpillé un peu partout, selon les dires du docteur Belaïd.

«Notre pays possède, à ce propos, une richesse inestimable. Un patrimoine qu’on doit d’abord identifier, et ensuite préserver. «Des documents précieux sont en effet enfouis dans des cases sous scellés, dans les ksour ou encore au niveau des zaouïas», a laissé entendre le président du HCLA, qui précise que contrairement à l’accord portant sur l’unification des termes juridiques, il n’est pas question de répertoire, mais tout simplement de référence.

La finalité est de mettre ces manuscrits à la portée de toutes les franges de la société, mais, avant d’y arriver, il est indispensable, a-t-il poursuivi, de procéder à leur numérisation, de sorte qu’il suffise d’un simple clic sur les sites web du HCI et du HCLA, pour consulter ces précieuses archives.

S. A. M.