Grand angle : Le piÃ¨ge des violences

Les violences post- électorales en Afrique sont-elles une fatalité ? A la faveur de celles que connait le Kenya dans le sillage de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta, l’on peut être amené à le penser, d’autant que pour les observateurs ces élections devaient constituer un bon test pour savoir si le Kenya a tiré les leçons des élections précédentes dont celle ayant débouché en 2007‑2008 sur une grave crise. Mais s’engager sur une telle voie serait renoncer à croire à la force du combat que de nombreux militants africains ont mené et payé parfois de leur vie. Celui de faire du jeu démocratique une réalité palpable sur le continent noir. L’accès au pouvoir doit se faire sur la base d’une élection libre et transparente. Une conviction partagée par de nombreux africains. Certes à ce jour les exemples probants d’alternance sont rares mais ce n’est pas pour autant une raison pour baisser les bras et abandonner l’arène. «Les élections vont et viennent. Mais le Kenya est ici pour rester», a déclaré le président Kenyatta en tendant la main à l’opposition. Ces propos s’appliquent partout en Afrique où les élections n’ont pas abouti aux changements souhaités par l’opposition. En contestant les résultats d’une élection, le candidat vaincu est dans son rôle, et ce d’autant lorsque toutes les conditions idoines pour rassurer et lever toute crainte d’une éventuelle fraude et partant détournement de la volonté populaire n’ont pas été réunies. Il n’en reste pas moins qu’en poussant à la violence pour manifester son rejet des résultats annoncés, on pousse au pourrissement avec tous les dépassements qui en découleront du fait de la « légitimité » dont est en droit de se prévaloir le vainqueur pour restaurer le calme dans le pays. Il est vrai aussi qu’en l’absence de véritable séparation entre les pouvoirs en Afrique et où les Commissions électorales n’ont d’indépendance que leur intitulé mentionné dans leur décret de création, les appels lancés en direction des vaincus à porter leurs contestation et revendications devant les institutions compétentes au regard de la Constitution en vigueur sont parfois perçus comme une mascarade servant juste à apaiser les tensions politiques et sociales. Mais il est certain, et c’est ce dont il faut se convaincre, que tôt ou tard les mœurs politiques évolueront et que les dirigeants africains finiront par se plier à la volonté des peuples soutenus dans leur quête d’une démocratisation du continent africain par l’émergence d’une société civile qui est pour l’heure en construction.

Nadia K.