Programme balistique iranien : Adoption dâ€™un fonds de 520 millions de dollars

Le Parlement iranien a voté dimanche l'allocation de 520 millions de dollars (440 millions d'euros) pour développer le programme balistique de l'Iran et renforcer les activités régionales des Gardiens de la révolution, armée d'élite du régime, en réponse à l'«aventurisme» des Etats-Unis. «Les Américains devraient savoir qu'il ne s'agit là que de notre première action», a prévenu le président du Parlement, Ali Larijani, après avoir annoncé un vote à une majorité écrasante en faveur d'un train de mesures destinées à «faire face aux actions terroristes et aventuristes des Etats-Unis dans la région». Sans opposition aucune, 240 élus (sur 244 présents) ont voté en faveur du projet de loi, qui prévoit l'allocation de 260 millions de dollars pour le «développement du programme de missile» et d'une somme équivalente pour la Force Qods, la branche des Gardiens de la révolution chargée des opérations extérieures, a indiqué l'agence officielle IRNA. Ce vote survient après de nouvelles sanctions américaines annoncées en juillet contre le programme de missiles balistiques de l'Iran. «Les Etats-Unis demeurent profondément préoccupés par les activités pernicieuses de l'Iran au Moyen-Orient qui sapent la stabilité, la sécurité et la prospérité de la région», avait alors affirmé la porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert.

Le Majlis a approuvé également à majorité écrasante les grandes lignes d'une motion dénonçant les actes «terroristes et aventureux» des Etats-Unis dans la région, a rapporté l'agence de presse Tasnim. Le texte, approuvé par 240 voix, avec une abstention, a été rédigé le mois dernier par la commission de la Sécurité nationale et de la Politique étrangère du Majlis, selon l'agence Chine Nouvelle.