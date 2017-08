Semaine culturelle japonaise Ã  Alger au mois dâ€™octobre : A la dÃ©couverte de la culture nippone

L’ambassade du Japon en Algérie annonce un programme riche et bien ficelé pour le compte de la semaine culturelle japonaise qui aura lieu du 22 au 26 octobre prochain au Palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger.

Les algérois auront à découvrir la culture nippone dans toute sa dimension pour en prendre connaissance ainsi que pour assouvir leur désir d’explorer de nouvelles cultures. En effet, le patrimoine séculaire de l’empire du soleil levant serait l’hôte de la capitale algérienne avec notamment le lancement d’un concours de cosplay japonais. Par ailleurs, la gastronomie japonaise réputée dans le monde entier, son septième art qui fait sensation, son histoire millénaire pleine de valeurs, de sagesse et de méditation ainsi que ses traditions seront, à cette occasion, décortiqués et présentés au public algérois.

Intitulée la Semaine Japonaise -Matsuri (fête en japonais), la manifestation comportera un concours de en langue japonaise, d’ores et déjà ouvert aux citoyens algériens souhaitant y participer.

Ayant connu la notoriété mondiale, le manga est un art à part entière qui est lié automatiquement au Japon. Des expositions de mangas, des ateliers d’origami et de calligraphie, ainsi qu’une conférence sur les arts martiaux séculaires du pays du soleil levant sont au menu. Dans le programme, figure aussi un concours de cosplay même si ce dernier a l’habitude d’être organisé lors du Festival International de Bande Dessinée d’Alger (FIBDA), qui a réussi jusque-là à drainer un grand nombre de jeunes algériens, aspirants et passionnés de mangas. Le thème choisi pour ce concours est «J’incarne mon personnage japonais favori.».

Kader B.