MÃ©tiers de lâ€™artisanat : Un retour en force

La confection des objets de l’artisanat refait surface ces deux dernières années non seulement en tant que valeur marchande qui peut renforcer plus ou moins l’économie d’un pays, mais également en tant que produits d’une tradition séculaire en Algérie spécifique de certaines régions dont la réputation de fabriquer tout en perpétuant un patrimoine matériel est connu dans nos contrées depuis des lustres.

En relation étroite avec tout ce qui a trait aux paramètres identitaires des sociétés, l’artisanat en tant qu’activité lucrative n’a pas toujours été considérée comme un créneau qui rapporte aux artisans dont quelques-uns reproduisent à ce jour des gestes millénaires hérités des premières civilisations antiques sur tout le pourtour de la méditerranée. Si quelques boutiques ouvraient leur porte dans les grandes villes dans les premières années de l’indépendance, on ne peut pas dire qu’on se bousculait au portillon pour acheter un produit que des mains expertes avaient fabriqué avec tout le soin que les artisans apportent à sa réalisation dans des conditions souvent rudimentaires, puisque la matière première, étant rare sinon introuvable, faisait souvent défaut. Mais les temps changent comme le chantait un célèbre interprète américain.

il a fallu aux artisans parmi certains anciens citadins et d’autres installés dans les montagnes de Kabylie, beaucoup de persévérance et de pugnacité pour ne pas abandonner leur métier puisque c’était surtout la seule chose qu’ils savaient faire dans leur vie et que parents ou arrière- grands parents leur avaient transmise avant de disparaitre. Silencieux, presque effacés dans leur atelier, ils ne font pas de l’ombre aux gros commerçants avec lesquels la concurrence est souvent rude, et pourtant ils continuent de s’approvisionner en matériaux comme le corail et l’argent pour les bijoux, maîtrisant tous les processus de la poterie quand il s’agit de manier habilement la terre cuite et faire ressortir une belle vaisselle finement décorée de couleurs et de signes berbères ou bien de coudre une robe traditionnelle. Tout le monde sait à quel point ils ont foi en ce qu’ils font avec amour et patience, et c’est sans doute l’une des raisons qu’au-delà des temps et des mœurs ces anciens métiers existent toujours. D’ailleurs les touristes en visite à Alger envahissent les magasins pourvus de ces objets auxquels se mêlent des figurines africaines en bois. Ces étrangers de passage savent la valeur de notre artisanat et il n’est pas rare que chez certains vendeurs les prix montent en flèche.



Un extraordinaire regain d’intérêt pour l’artisanat



Passés du statut de simple artisan travaillant pour son compte mais maîtrisant son métier comme personne d’autre peut le faire à sa place et combien même les fins de mois sont incertaines, ces activités, qui sont partie intégrante de la société, sont éminemment artistiques et sont essentiellement un grand réservoir de notre culture spécifique qui remonte à des temps très lointains, font de nos artisans hors pairs des personnes très recherchées et sollicitées pour leur savoir-faire. C’est ainsi que l’on assiste ces dernières années à l’émergence de grands ateliers nécessitant un personnel plus nombreux pour confectionner de nouvelles pièces qui attirent les acheteurs. Ces artisans qui travaillent parfois en famille s’organisent en association ou se regroupent lors d’exposition dans la capitale comme cela s’est fait récemment au début de l’été à la place de la grande poste où ces derniers ont fait, malgré un soleil ardent, affluer du monde. Tout porte donc à croire qu’un certain regain d’intérêt pour ces métiers se fait sentir depuis ces dernières années. ces artisans, hommes ou femmes, ne sont pas seulement, comme on aurait tendance à le croire, des personnes douées de leurs mains mais pour certains des vrais artistes dans l’âme qui font œuvre utile pour la société dont ils sont issus pour non seulement perpétuer une culture millénaire mais contribuer à la sauvegarde de pans entiers de notre précieux patrimoine qu’ils remodèlent parfois avec une touche intimiste, originale et singulière comme pour créer une seconde fois ce qui fait partie du passé tel le phénix qui renait de ses cendres, mais aussi rafraichir par la couleur tous ces objets qui prennent vie sous leurs doigts agiles. Un parfait exemple qui illustre ce sujet est la récente tenue à Béjaïa du Salon de l’artisanat auquel quelques confrères de la presse ont assisté : «Ils ont parcouru plusieurs kilomètres pour partager leurs passions avec les visiteurs et transmettre leur savoir-faire à la nouvelle génération. Une cour, transformée en un univers d’exposition pour des œuvres d’art. Des salles de classes transformées en espace d’exposition où les artisans mettent en valeur leurs plus belles créations traditionnelles», rapporte l’un deux, et de poursuivre dans son article : «Celui ou celle qui pense que le jeune Algérien a tourné le dos à l’histoire et aux traditions de son pays se trompe lourdement. Les réseaux sociaux, les chaînes de télévision et les objets modernes n’ont pas réussi à détruire l’amour que la nouvelle génération porte pour ses us et coutumes et encore moins aux objets traditionnels. Des jeunes, vieux, des familles entières venues avec leurs enfants se sont déplacés pour admirer et acheter des objets traditionnels et rares, dont ils ignoraient jusque-là l’existence.» Tout est dit ou presque, et il reste à cette nouvelle prise de conscience collective salutaire à nos valeurs intrinsèques à être placée comme un bien impérissable entre les mains de la jeunesse qui doit à son tour la considérer sous un autre angle, un métier comme un autre tout simplement rentable, à la différence près qu’il s’agit de notre patrimoine comme le rappellent ces lignes : «Les artisans algériens sont nombreux à s’être déplacés à Béjaïa pour promouvoir leurs produits qui relèvent tous du vécu culturel des régions, enrichir le salon traditionnel en y exposant des objets d’art exceptionnels. Leur mission a pour but de transmettre leur savoir-faire au jeune Algérien qui souffre aujourd’hui de chômage et qui a délaissé sa vraie identité pour adopter la culture européenne.»

Lynda Graba