Regard : SacrÃ©s dominos !

On parle beaucoup, ces jours-ci, de vacances, de détente, de repos mérité, pour une certaine catégorie de population plus ou moins avantagée par les circonstances, pour ne pas dire gâtée, qui comptent les jours pour s’offrir un voyage de rêve ou dans le pire des cas, prendre des bains de soleil sur notre bel littoral, en fête en cette saison estivale. C’est même le seul, le meilleur «tube» de l’été qui enregistre le plus de fans. Mais hélas, nous avons tendance à oublier des gens qui ont roulé leur bosse et qui se retrouvent aujourd’hui sur la touche parce qu’ils sont retraités ; un statut difficile à porter avec une pension dérisoire qui arrive à peine à satisfaire les besoins élémentaires de leurs familles. En effet, ces derniers, à l’heure où les plus nantis hésitent entre Barcelone, Paris, Athènes ou encore les îles Capri, Bora-Bora et Tahiti, renoncent, malgré eux, pour des raisons financières, cela va de soi, à ce luxe impossible et se contentent d’une petite partie du très célèbre jeu « Double-Six », sous un arbre — un arbrisseau aussi fait l’affaire — pour se protéger du soleil brûlant qui inonde toute la cité. Le bruit des dés jetés, les cris de joie des chanceux résonnent tels une chanson qui bercent les «joueurs» pour créer une ambiance des plus particulières. Quelle belle musique ce craquement de ces petites pièces, étalées sur des tables de fortune, pensent ces vieux qui passent les vacances à leur manière. Ils se donnent tous les jours rendez-vous à leur endroit pour pratiquer leur passe-temps favori ou plutôt, tuer le temps. Etre retraité ce n’est certainement pas une tare, tentent de dire, à qui veut l’entendre, bien sûr, tous ces ex-travailleurs s’évertuant à rompre la monotonie des jours qui se suivent et se ressemblent. Dans les quartiers, l’improvisation, avec un brin de simplicité et de naturel, à vrai dire, est leur système « D » pour se distraire et fuir, l’espace d’une partie, la cherté de la vie et la longue liste des courses qui attend. Le temps passe vite. Il est temps de faire la sieste. Demain, à la même heure, à la même place, pour une nouvelle partie.

Samia D.