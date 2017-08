Dans la lucarne : La Â«Â fausse noteÂ Â»Â !

Depuis 1989 et le match des éliminatoires du mondial italien contre l’Egypte (0 à 0) avec Lemoui, la sélection nationale ne s’est pas produite sur cette belle infrastructure du stade Chahid Hamlaoui de Constantine. Aujourd’hui, et il s’agit d’une très louable initiative, nos responsables sportifs ont renoué avec l’exhibition de l’EN hors d’Alger et des stades Tchaker ou du 5-Juillet. Il faut admettre que toutes les conditions étaient réunies pour que les verts ne manquent de rien. Les autorités locales de Constantine et les responsables du stade ont mis le paquet comme l’on dit. Il y avait une superbe pelouse et le ballon circulait tellement facilement qu’on peut la comparer à un «tapis». Les algériens étaient drivés par le sélectionneur national des A. Selon la grande majorité des observateurs, l’erreur se situe à ce niveau. C'est-à-dire que l’EN des locaux aurait dû avoir un technicien local qui connaît mieux que quiconque les «tics» et «us et coutumes» des joueurs évoluant dans le championnat national. Il sait comment communiquer avec eux. De plus, on ne le répètera jamais assez, Alcaraz ne maîtrise toujours pas la langue française pour parler aux joueurs directement, même si, comme dirait l’autre, le football est un jeu universel compris par tous. Néanmoins, sur le plan tactique de jeu cela demande autre chose. Ceci dit, cette équipe «made in Algeria» n’avait pas face à elle un «foudre de guerre», même si par expérience l’équipe libyenne est une sélection respectable et respectée et qu’il ne fallait pas, pour autant, la sous-estimer. Sur le terrain, on avait vu une autre équipe bien organisée et qui sait adopter «l’arme du contre» à merveille. C’est vrai qu’une erreur monumentale de notre défense a été fatale, puisqu’elle avait consacré le retour dans le match des libyens de Djellal Damdja. Au fond et contrairement à ce qui a été dit, le problème n’est pas uniquement physique. Il a été foncièrement tactique. On a joué contre cette équipe libyenne qui a joué avec ses «forces et faiblesses» tout en profitant des «lacunes» de son adversaire. Dans cet ensemble algérien, on pouvait citer quelques individualités qui avaient réussi à «tirer son épingle du jeu» , comme on a tendance à le dire dans le jargon footballistique. Sur le plan de l’organisation du jeu, on n’a rien vu. La «griffe», Alcaraz n’était pas visible du tout. Ce sont des joueurs qui ne savaient même pas ce qu’ils faisaient sur le terrain et comment ils allaient faire pour «prendre à la gorge» cette équipe libyenne qui visiblement nous craignait. Théoriquement, après le premier but de Derfalou (1’), les verts auraient dû prendre un ascendant qui leur donnera une domination quasi-totale sur la rencontre. Il n’en était rien. Les simples accélérations libyennes, pourtant « brouillonnes », faisaient déjà des « ravages » au sein de notre défense où il n’y avait aucune complémentarité entre les différents compartiments de jeu. Il ne suffit pas de ramener des joueurs, par ci par là, pour dire qu’on va constituer une équipe locale compétitive. Malgré que les libyens n’ont pas de championnat régulier, ils ont réussi, sur le plan physique, à nous tenir tête et finir le match mieux que nous. Il faut admettre que le problème de cette équipe nationale des locaux n’est pas uniquement physique, mais bien tactique et organisationnel. On ne sait pas encore comment jouer contre notre adversaire. Nous lui avons laissé trop d’espaces « béants ». Ce qui lui avait permis de revenir dans le match et surtout porter l’estocade dès le retour des vestiaires. Un seul sélectionneur national ne peut prendre deux sélections à la fois. Car l’EN A’ n’est pas une mince affaire. C’est quelque chose de sérieux et elle mérite plus d’intérêt et de sollicitude. Il ne suffit pas de tenir un langage devant les joueurs pour que tout aille dans le bon sens. Cette sélection nationale doit avoir un coach propre qui la suit régulièrement et fasse une prospection d’envergure et profonde pour ramener la meilleure sélection possible. C’est de cette manière qu’on peut s’enorgueillir d’avoir une équipe compétitive qui peut rivaliser avec les meilleurs d’Afrique. D’où la nécessité pour le coach d’avoir un vécu africain et surtout local. L’Afrique demeure un continent impénétrable pour les «intrus».

Hamid Gharbi