Ligue 1 (prÃ©paration) : Le MC Alger s'impose face Ã  CÃ´te Chaude en amical (4-0)

Le MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) s'est imposé samedi face à Côte chaude (division honneur, 6e palier en France) sur le score de 4 à 0 (mi-temps : 0-0) en match amical préparatoire disputé au stade August-Dury à Saint-Etienne en vue de la saison 2017-2018.

Les buts de la partie ont été inscrits par Mohamed Seguer (49e), Naim Kirioui (63e), Hicham Nekkache (68e) et Sid Ahmed Aouadj (75e). Le jeune attaquant Abdelaziz Amachi a raté un penalty en première période.

La rencontre s'est déroulée sous les regards du nouvel entraîneur du MCA, le Français Bernard Casoni, accompagné de son adjoint Hakim Malek. Les coéquipiers de la nouvelle recrue Sofiane Balegh (ex-USM Bel-Abbès) s'étaient envolés mercredi dernier en France pour un stage de 12 jours au cours duquel «3 à 4» matchs amicaux sont au programme. Le MCA est toujours en course en Coupe de la Confédération africaine (CAF) où il va affronter le Club Africain de Tunis en septembre prochain dans le cadre des quarts de finale de l'épreuve.