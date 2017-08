AprÃ¨s la dÃ©faite face Ã  la Libye : Alcaraz et ses choix en question

La sélection nationale des joueurs locaux s’est inclinée, samedi soir à Constantine, face à son homologue libyenne par le score de 1 à 2. Cette première partie d’une double confrontation rentre dans le cadre de l’unique tour des éliminatoires de du CHAN 2018, prévu en janvier au Kenya. Les Verts, drivés à l’occasion par l’entraîneur national en personne, se sont ainsi inclinés face à une modeste formation, défaite en amical quelques jours auparavant par le Maroc (5-1). « La fraicheur physique a fait défaut à mon équipe. Nous n’avons pas eu le temps nécessaire pour préparer convenablement cette rencontre. Nous allons continuer à travailler pour progresser. Je reste confiant quant à la qualification. Nos chances de qualification restent intactes, malgré cette défaite. Au match retour, nous allons montrer un meilleur visage.

Nous allons d’entrée prendre les choses en main et faire la différence », a déclaré le technicien espagnol, à la fin de la rencontre, pour tenter d’expliquer cette débâcle, pour le moins surprenante. Des paroles qui n’ont pas convaincu grand monde, tant la production de l’EN dans cette partie face à un pays en guerre, dont le championnat est à l’arrêt depuis plus de deux saisons. Pour rappel, le sélectionneur national, qui a bénéficié de trois semaines de stage au centre technique de Sidi Moussa, avait déclaré, au cours des deux conférences de presse tenues avant cette rencontre, être satisfait du déroulement de la préparation et avoir bien décortiqué le jeu des Libyens.

Le déficit physique n’explique guère, à lui seul, la déroute des coéquipiers de Benghit, visiblement dans un jour sans. C’est plutôt les choix de Lucas Alcaraz qui sont remis en cause. Le coach national a aligné, à la surprise générale, trois attaquants de pointe dans un onze de départ très discutable. Par ailleurs, le système de jeu, avec un schéma tactique plutôt proche du 4-3-3, n’a pas convaincu.

La stratégie de jeu était à revoir dès l’entame de la seconde période, après avoir constaté l’absence de cohésion et d’automatismes, la lenteur dans la reconversion et le basculement, les espaces énormes entre les lignes et le manque flagrant de rythme. Après cette défaite, c’est surtout la question du choix d’Alcaraz, à la tête de l’EN, qui revient.

Le technicien ibérique n’a jamais fait l’unanimité au sein de l’opinion footballistique nationale, depuis son installation. A quelques jours seulement de la reprise des éliminatoires du Mondial 2018 et la double confrontation face à la Zambie, il y a lieu de s’inquiéter.

Rédha M.

Déclarations

Lucas Alcaraz (entraîneur de la sélection algérienne) : «Il y a des matchs où le résultat ne correspond pas à la prestation. Le match de ce soir entre l’Algérie et la Libye en est un exemple. L’équipe algérienne aurait pu ‘’tuer’’ le match à la première mi-temps, si on avait bien saisi les occasions qu’on avait créées. L’équipe libyenne avait marqué suite à des erreurs commises par notre équipe et n’avait pas créé de réels occasions, et le deuxième but encaissé a rendu mes joueurs plus nerveux. Le match retour va être plus difficile surtout par rapport aux conditions dans lesquelles il va se jouer, entre autres la qualité de la pelouse. Nous allons essayer de renverser la vapeur dès les premières minutes du match retour et marquer plus d’un but.»

Mohamed-Khoudir Ziti (Capitaine de l’équipe algérienne): «Nous allons faire de notre mieux pour gagner la match retour. C’est vrai que nous avons commis quelques erreurs qui ont permis à l’équipe adverse de mener au score, mais l’important est que nous avons joué en tant que groupe et en bonne harmonie."

Salem Al Damdja Djalleleddine (entraîneur de l’équipe libyenne) : «Nous sommes venus avec l’espoir de faire un match nul et l’expérience de nos joueurs et notre détermination étaient les principaux facteurs de cette victoire. La plupart des joueurs de l’équipe libyenne sont issus de l’Ahly de Tripoli et jouent des tours avancés de la Coupe d’Afrique des clubs. Nous avons profité des erreurs de l’équipe algérienne et nous allons faire mieux en match retour.» Khalefeh Abderrahmane (Capitaine de la sélection libyenne): «La volonté des joueurs a été primordiale dans la victoire de notre équipe. L’Algérie possède une équipe redoutable mais dans le football tout est possible. J’espère qu’on restera dans la même lancée pour assurer la qualification pour le CHAN 2018.»