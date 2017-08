Ã‰liminatoires de la CHAN 2018, AlgÃ©rie Aâ€™ 1 â€“ Libye A 2 : Les verts hypothÃ¨quent leurs chances

Stade Hamlaoui, affluence moyenne.

Arbitres : Guezzaz, Azegaou, Mabrouk (Maroc)

Avertissements : Khelefah (23’), El Tebbal (45’+2), Aïssa (72’), Sebou (82’) (Libye), Benguit (90’+4) (Algérie)

Buts : Derfalou (1’) (Algérie), Rahmani (6’ csc), Ellafi (47’) (Libye)

Algérie : Rahmani, Ziti, Ferhani, Bedrane, Madani, Benguit, Belarbi, Boukhenchouche (Meziane 60’) Derfalou, Boulaouidat, Hamzaoui (Meziani 64’)

Entraîneur : Lucas Alcaraz

Libye : Nashnoush, Khelefah, Senad, Abboud, Sebou, Aïssa (El Mebrouk 75’), Bader, Al Ayat, Ellafi, Et-Tebbal (Sola 68’), Al Ghanoudi (Belaïd 90 + 2’)

Entraîneur : Jalal Damja



Après une entame de match idéale, matérialisée par le but de l’avant-centre Oussama Derfalou, qui a cueilli à froid le gardien Neshnoush d’un puissant tir dans la surface de réparation (1’), les verts ont été déstabilisés à la suite d’une bourde monumentale du portier Rahmani, lequel, en transformant en but une balle anodine de Sebou (6’), a remis en selle les Libyens et rendu difficile la tâche de ses coéquipiers.

Si les poulains d’Alcaraz ont pu faire illusion durant la première mi-temps, grâce notamment à un Belguit époustouflant, le manque de cohésion en défense, l’absence de liant entre les différents compartiments, ainsi que le déficit physique des joueurs, feront qu’à partir de la demi-heure de jeu, l’improvisation le disputera à la précipitation, et ce en dépit de quelques éclairs de Boulaouidat (13’, 40’). En face, les camarades d’Al Ghanoudi se contenteront de gérer le score, guettant le moment propice pour porter l’estocade à une EN moribonde, et c’est Ellafi, bizarrement seul face à Rahmani, qui prend le temps d’ajuster son tir, donnant ainsi un avantage définitif à son équipe (47').

Issam B.