Banque dâ€™AlgÃ©rie : Nouvelle rÃ©duction du taux des rÃ©serves obligatoires

Le taux des réserves obligatoires des banques connaîtra une nouvelle baisse à compter du 15 août en cours pour passer de 8% à 4%, selon une nouvelle instruction de la Banque d’Algérie publiée sur son site web. Ainsi, l’instruction 4-2017 du 31 juillet 2017 modifie et complète l’instruction 2-2004 du 13 mai 2014, relative au régime des réserves obligatoires. Le 15 mai 2016, la Banque d’Algérie avait abaissé le taux de ces réserves le portant de 12% à 8%, une mesure qui vise à permettre aux banques d’injecter plus de liquidités sur le marché. A noter que les réserves obligatoires représentent les réserves financières que les banques et institutions financières doivent obligatoirement déposer auprès de la Banque centrale. (APS)