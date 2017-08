Foire Internationale de Bamako : Lâ€™AlgÃ©rie, invitÃ© dâ€™honneur

L’Algérie prendra part, comme invité d’honneur, à la 12e édition de la Foire Internationale de Bamako «FEBAK» qui se tiendra du 16 décembre 2017 au 2 janvier 2018.

Parmi les objectifs majeurs de cet événement, explique Algex, c’est de faire connaître l’offre algérienne destinée à l’exportation. À cet effet, un appel est lancé aux investisseurs de participer afin d’augmenter la visibilité de leurs produits et services, et pouvoir les comparer avec les compétiteurs internationaux, obtenir des aperçus et des renseignements sur le marché malien, et par-dessus-tout, participer à des événements de réseautage prévus en marge de cet événement (Forums et rencontres B2B). Dans cette optique, il y a lieu de préciser que le Mali, en dépit d’une situation politique perturbée, constitue un marché important pour l’Algérie qui, dans sa stratégie d’exportation, compte, d’abord, conquérir le marché africain. Concernant l’agro-business, énergie solaire… le Mali a déjà affiché ses ambitions et souhaite renforcer ses échanges avec l’Algérie en impulsant une nouvelle dynamique à la coopération économique. Tout récemment, lors d’une rencontre tenue par la CACI, Boubacar Biro Diallo, chargé d’affaires à l’ambassade du Mali, relève l’importance pour les deux pays de connaître les opportunités d’investissements. Selon lui, le Mali dispose, d’atouts indéniables pour l’investissement, citant entre autres un environnement économique encourageant, un cadre réglementaire encourageant. Il estime que les deux pays «doivent redoubler d’efforts pour exploiter leurs avantages comparatifs». Etant le 3e producteur d’or en Afrique avec une capacité de production de 50 tonnes/an, 2e exportateur des fruits et légumes durant les cinq dernières années, le Mali a des atouts à la pelle. Par ailleurs il convient de souligner, à propos de l’événement, que la «FEBAK» est un rendez-vous biennal des opérateurs économiques des secteurs public, parapublic et privé du Mali et de la sous-région. Cadre de contacts, d’échanges et de commerce entre les professionnels du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et des services, la FEBAK attire de plus en plus de participants et de visiteurs. Pour sa 11e édition, plus de 400 exposants venus d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique ainsi que des milliers de visiteurs ont pris part à la FEBAK organisée par la Chambre du commerce e d’industrie du Mali (CCIM).

Fouad I.