Orientation des nouveaux bacheliers : Les nouveautÃ©s de la circulaire 2017

Une circulaire datant de cette année comporte plusieurs nouveautés en ce qui concerne l’orientation des nouveaux bacheliers. Il est question entre autres d’une réduction du nombre de choix de 6 à 4 ; de l’accès aux trois domaines : SEGC, LLA, DSP (Droit) à 10/20 et la possibilité d’une deuxième préinscription, laquelle se déroule depuis hier et pendant deux jours consécutifs. La circulaire évoque également les cas des changements autorisés et les changements des conditions d’accès à certaines filières. Il est question également de l’ouverture de nouveaux points de formation, notamment à vocation professionnelle, la consolidation du numérique par la mise en place de plateformes pour les demandes d’hébergement, pour les détenteurs de Bac étranger, application TESJILCOM étendue aux spécialités, etc. Le même document insiste notamment sur l’organisation des inscriptions définitives par rendez-vous personnalisé mais aussi sur la mobilisation des conseillers de l’orientation du secteur de l’éducation nationale dans la campagne d’information au profit des candidats au Bac.

S. G.