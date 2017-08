M. El Hadi Ould Ali, Ã  propos de la jeunesse : Â« Favoriser son insertion socio-Ã©conomique et culturelle Â»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a appelé, hier à Constantine, les associations versées dans le domaine de la jeunesse et des sports à œuvrer à favoriser l’insertion des jeunes dans les domaines socio-économique et culturel, en plaidant pour «une animation socio-culturelle de proximité au profit des jeunes».

M. Ould Ali a plaidé pour «une animation socio-culturelle de proximité au profit des jeunes». L’ODEJ et le mouvement associatif, a-t-il ajouté à ce propos, doivent offrir «des espaces d’expression aux jeunes leur permettant d’exposer leurs créations et de montrer leurs activités artistiques, culturelles et scientifiques et ce à travers des expressions et autres manifestations» de jeunes. Louant les efforts des gestionnaires locaux et de l’encadrement de la Direction de la jeunesse et des sports dans l’exécution du programme tracé pour la saison estivale au profit des jeunes, M. Ould Ali a appelé les instances concernées à contribuer à l’éducation citoyenne des jeunes.

Le ministre a entamé le deuxième jour de sa visite à Constantine par l’inspection de la Maison de la culture chahid Chergui Mokhtar à l’unité de voisinage (UV) 1, dans la ville Ali Mendjeli, avant d’inspecter le chantier de revêtement en gazon synthétique du stade de la commune Hamma Bouziane.



Domiciliation du match de l’EN à Constantine : engagement de l’État aux citoyens de toutes les régions



L’organisation à Constantine du match opposant l’Equipe nationale de football A’ à l’équipe libyenne pour le compte du dernier tour qualificatif du Championnat d’Afrique des nations CHAN 2018 «vient confirmer l’engagement de l’Etat permettant à tous les citoyens à travers les wilayas d’assister aux matches de l’Equipe nationale», a souligné vendredi soir à Constantine, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. Inspectant le stade chahid-Hamlaoui devant abriter samedi soir le match aller de l’équipe nationale A’ composée des joueurs locaux face à la sélection libyenne, le ministre a réitéré la volonté de l’Etat à organiser ce genre de rendez-vous de l’Equipe nationale «un peu partout à travers le pays, à l’Est, à l’ouest au centre et même au sud». Saluant les efforts déployés par les autorités locales pour réunir toutes les conditions requises pour la domiciliation du match de l’EN des joueurs locaux à Constantine, M. Ould Ali a estimé que ce rendez-vous sportif constitue «une opportunité pour les joueurs locaux pour confirmer leurs compétences’’.

Le ministre qui a également salué les efforts de la Fédération algérienne de football (FAF) dans l’organisation de ce match a indiqué que l’Etat œuvre à «garantir un cadre serein de la pratique sportive dans toutes les compétitions».

M. Ould Ali a, par ailleurs, indiqué que le secteur de la Jeunesse et des sports dans la wilaya de Constantine a bénéficié, dans le cadre du programme de développement du Président de la République d’une enveloppe financière dépassant les 11 milliards de dinars destinés à la promotion du sport dans toutes ses disciplines.

Ce budget qualifié de «conséquent» a permis la réalisation d’une centaine de projets a précisé le ministre soulignant que l’objectif était «de développer et promouvoir l’activité sportive parmi les jeunes».



Convention entre le mouvement associatif et l’ODEJ



M. El Hadi Ould Ali, a, par ailleurs, présidé la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre le mouvement associatif et l’Office des établissements de jeunes (ODEJ), laquelle a eu lieu à la maison de jeunes Chergui Mokhtar de la nouvelle ville Ali Mendjeli, et ce dans le cadre de l’application des recommandations du Président de la République.

À ce titre, le ministre a déclaré : «Je suis très satisfait de constater une telle floraison d’activités, riches et variées, et un tel engouement, surtout de la part des jeunes et des moins jeunes. Nous œuvrons pour un partenariat positif et pérenne avec les associations, conformément à la volonté du Président Abdelaziz Bouteflika quant à l’implication directe du mouvement associatif dans les activités du MJS ».

Lors de sa tournée, M. Ould Ali s’est également rendu dans la commune de Hamma Bouziane pour inspecter le chantier de réalisation d’un stade de football d’une capacité de 2.000 places assises, ainsi qu’à Aïn Abid, où il a visité le haras Étoile de l’Est .

La veille, la délégation ministérielle s’était déplacée au complexe Hamlaoui afin de superviser les derniers préparatifs de la rencontre entre l’équipe nationale A» et son homologue libyenne, et dont le déroulement était prévu hier soir, et n’a pas manqué de saluer les efforts fournis pour les autorités locales pour la réussite de ce rendez-vous, rappelant que le choix de délocaliser les matches de l’EN dénotait une volonté de l’État de permettre à tous les citoyens à travers les wilayas d’y assister et de voir de plus près les joueurs.



Participation aux Championnats du monde d’athlétisme : en deçà des objectifs



Faire de Constantine un pôle sportif par excellence constitue «un défi que l’Etat s’attelle à relever à travers la réalisation d’importants projets sportifs et de jeunes», a indiqué hier, le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Le ministre a indiqué que le projet de réalisation d’un établissement d’éducation physique et sportive, dédié à la préparation des équipes nationales, témoigne de «la volonté de l’Etat à faire de Constantine un pôle sportif». Situé sur un terrain de plus de 15 hectares, à proximité immédiate du stade Chahid Hamlaoui, le futur village olympique comprendra, entre autres, un camp de jeunes de 200 lits, une piscine semi-olympique, deux terrains de football, un stade d’athlétisme et une salle omnisports, selon les explications fournies sur place.

Ce projet englobe également un lycée sportif de 800 places, un parc aquatique, des aires de jeux, des circuits à vélo, en plus d’un hôtel doté d’une unité de récupération et de remise en forme pour les sportifs qui sera réceptionné «dans le courant de l’année 2018», selon les engagements des responsables locaux.

L’Etat par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports et les différentes structures de wilaya concernées, «assurera tout le soutien et l’accompagnement nécessaire pour permettre la réception de cette structure dans les délais impartis», a indiqué le ministre. «Les équipements sportifs et d’accueil de Constantine offrent à la wilaya la possibilité d’abriter, outre les rencontres de l’Equipe nationale, des tournois et rencontres de dimensions continentale et mondiale dans diverses disciplines sportives», a affirmé M. Ould Ali.

Evoquant la participation algérienne aux Championnats du monde d’athlétisme qui se déroulent actuellement à Londres, le ministre a indiqué «qu’ il n’y a pas eu de résultat escompté», soulignant que son département était en cours d’établir une évaluation de cette participation «pour voir ce qui n’a pas fonctionné», d’autant, a-t-il ajouté, «que tous les moyens nécessaires ont été mobilisés». Insistant sur l’urgence de se focaliser sur la relève, M. Ould Ali a cité l’exemple de la sélection algérienne de handball des moins de 21 ans (U21) qui a accompli, a-t-il dit, un «bon travail» au Championnat du monde de Handball (U21), soulignant que «cette équipe jeune mérite d’être soutenue et encourager» pour en faire un modèle de réussite de cette discipline et marquer par la suite le retour de l’Algérie sur la scène internationale dans cette discipline sportive.

I. B. avec APS