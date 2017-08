Le chiffre du jour : 2,5 millions de recherches sur Google chaque minute

Selon un document de recherche de l’OMD, chaque minute, 100 heures de vidéos sont téléchargées sur You Tube, plus de 200 millions de courriers électroniques sont échangés, près de 20 millions de photos sont visualisées et 30.000 sont téléchargées sur Flicker. Chaque minute, près de 300.000 tweets sont envoyés et échangés et environ 2,5 millions de recherches sont effectuées sur Google.