Haftar et Sarraj Ã  Moscou : RÃ©conciliation interlibyenne ?

Le maréchal Khalifa Haftar était attendu à Moscou hier, mais ne rencontrera que lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a annoncé Lev Dengov, à la tête du groupe russe de contact sur la Libye. «Pour l’instant, la rencontre avec le ministre n’est confirmée que pour lundi», a déclaré M. Dengov, cité par l’agence de presse russe Ria Novosti. Vendredi soir, il avait annoncé la venue, hier à Moscou, du maréchal Haftar, expliquant que celui-ci discuterait avec M. Lavrov de «son éventuelle rencontre avec le Premier ministre du gouvernement reconnu (par la communauté internationale, ndlr) Fayez El-Sarraj», selon l’AFP. «Lors de cette réunion, les questions relatives à la réconciliation des parties en conflit (en Libye) seront évoquées», a-t-il affirmé, sans préciser la date de cette réunion ni qui y participerait. Fin juillet, Khalifa Haftar et Fayez El-Sarraj se sont mis d’accord sur une déclaration en dix points dans lesquels ils s’engagent, notamment à un cessez-le-feu et à organiser des élections le plus rapidement possible, lors d’une rencontre en région parisienne, selon la même source. Cette déclaration de principes reste toutefois très vague et n’engage pas la myriade de milices plus ou moins alliées avec les deux rivaux libyens. Le maréchal Haftar, revenu de vingt ans d’exil en 2011 au moment de la révolution libyenne, est soupçonné par ses détracteurs de vouloir prendre le pouvoir en Libye. (APS)